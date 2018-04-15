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Düzce'de tarım aracı devrildi: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 16:04 | Son Güncelleme

Düzce'de tarım aracı devrildi: 1 ölü

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu bir kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Sarıyayla köyünde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracıyla evinden fındık bahçesine giden Haşim Cingirt (68), aracın hakimiyetini kaybederek yuvarlandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cingirt, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cingirt'in hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları, hastane önünde gözyaşı döktü.

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Düzce Akçakoca pat pat kazası 1 ölü

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