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E devlet alt üst soy sorgulama sayfası açıldı! Alt üst soy bilgisi e-devletten nasıl alınır? (e-devlet giriş ile Soy ağacı sorgulama)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2018 07:30 | Son Güncelleme

Alt üst soy bilgisi e-devletten nasıl alınır? Geçtiğimiz hafta açılan fakat yoğunluk nedeniyle bir süre kapatılmak zorunda kalan e-devlet soy ağacı sorgulama sayfası yeniden açıldı. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden "alt soy üst soy raporunun" e-Devlet üzerinden de alınabileceği bildirildi. Bu bilgi sonrasın vatandaşların yoğun ilgi gösterdi. Peki alt üst soy raporu sorgulama, e-devlet soyağacı sorgulama nasıl yapılır? İşte e-devlet soyağacı sorgulama sayfası...

E devlet alt üst soy sorgulama sayfası açıldı! Alt üst soy bilgisi e-devletten nasıl alınır? (e-devlet giriş ile Soy ağacı sorgulama)

E-Devlet'ten alınmaya başlanan ve aşırı yoğunluktan dolayı geçici olarak durdurulan "alt-üst soy raporu"nun paylaşımı yeniden yapılmaya başlandı. Vatandaşlar, e-devlete girerek talep oluşturarak "Alt-üst soy raporu"nu öğrenebilecek.

E-DEVLETTEN ALT ÜST SOY BİLGİSİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

E-devlete girdiğiniz zaman Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kısmından Alt Üst Soy Bilgisi Sorgulama'ya tıkladığını zaman ekrana otomatik olarak "Alt-üst soy bilgisi talebiniz alınmıştır yazısı çıkacak.

E-devlet alt üst soy bilgisi sorgulama için tıklayınız

soy-agaci-sorgulama

Daha sonra talep sıranıza göre alt-üst soy bilgileriniz en kısa sürede hazırlanacaktır. Belgeniz oluşturulduğunda doğrulanmış cep telefonu numaranız veya e-posta adresine bilgilendirme yapılacaktır." şeklinde şöyle bir mesaj geliyor.

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Soyağacı sorgulama sistemi Twitter kullanıcılarını harekete geçirdiSoyağacı sorgulama sistemi Twitter kullanıcılarını harekete geçirdi

ALT ÜST SOY AĞACI SORGULAMA

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 3 Kasım 2017 tarih ve 30229 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 44'üncü Maddesinin 5'inci Fıkrasına, "Kişiler, kendileri ve alt ya da üst soylarına ait nüfus kayıt örneklerini, kendileri ve ergin olmayan çocuklarının ise yerleşim yeri belgelerini, güvenli kimlik doğrulama araçlarını kullanarak e-Devlet kapısı üzerinden sorgulayabilir." hükmü eklendi.

Kanun değişikliğiyle vatandaşların sadece İlçe Nüfus Müdürlüklerinden bilgi amaçlı alabildikleri "alt soy üst soy raporunun" e-Devlet üzerinden de alınabilmesi mümkün hale geldi.

E-Devlet kullanımının yaygınlaştırılması kapsamında vatandaşların "alt soy üst soy raporunun" Nüfus Müdürlüklerine gitmeden e-Devlet üzerinden alabilmesi için yapılan çalışmalar bugün tamamlanarak, e-Devlet hizmeti yürüten Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğünün kullanımına açıldı.

Alt soy üst soy raporu kullanıma açıldığı gün e-Devlet üzerinden 1 saat içerisinde yaklaşık 33 bin belge üretildi.

Üretilen belgelerde kişilerin yalnızca kendilerine ait alt ve üst soy bilgileri yer alıyor. Belgelerde, 6698 Sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" gereğince kardeşler gibi yan soylarına ait bilgiler ise e-Devlet üzerinden paylaşılmıyor.

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