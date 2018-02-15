E devlet alt üst soy sorgulama sayfası açıldı! Alt üst soy bilgisi e-devletten nasıl alınır? (e-devlet giriş ile Soy ağacı sorgulama)

E-Devlet'ten alınmaya başlanan ve aşırı yoğunluktan dolayı geçici olarak durdurulan "alt-üst soy raporu"nun paylaşımı yeniden yapılmaya başlandı. Vatandaşlar, e-devlete girerek talep oluşturarak "Alt-üst soy raporu"nu öğrenebilecek.

E-DEVLETTEN ALT ÜST SOY BİLGİSİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

E-devlete girdiğiniz zaman Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kısmından Alt Üst Soy Bilgisi Sorgulama'ya tıkladığını zaman ekrana otomatik olarak "Alt-üst soy bilgisi talebiniz alınmıştır yazısı çıkacak.

E-devlet alt üst soy bilgisi sorgulama için tıklayınız

Daha sonra talep sıranıza göre alt-üst soy bilgileriniz en kısa sürede hazırlanacaktır. Belgeniz oluşturulduğunda doğrulanmış cep telefonu numaranız veya e-posta adresine bilgilendirme yapılacaktır." şeklinde şöyle bir mesaj geliyor.

ALT ÜST SOY AĞACI SORGULAMA

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 3 Kasım 2017 tarih ve 30229 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 44'üncü Maddesinin 5'inci Fıkrasına, "Kişiler, kendileri ve alt ya da üst soylarına ait nüfus kayıt örneklerini, kendileri ve ergin olmayan çocuklarının ise yerleşim yeri belgelerini, güvenli kimlik doğrulama araçlarını kullanarak e-Devlet kapısı üzerinden sorgulayabilir." hükmü eklendi.