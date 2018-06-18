Edirne'de 379 kaçak ve sığınmacı yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 379 kaçak ve sığınmacı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut askerleri, Edirne'ye bağlı Bosnaköy, Eskikadın, İpsala, Uzunköprü, Havsa, Meriç ilçesinde denetim yaptı.

Denetimlerde Suriye, Irak, Afganistan, Filistin, Libya, Pakistan, Cezayir, İran ve Bangladeş uyruklu 379 kaçak ve sığınmacı yakalandı.

Kaçak ve sığınmacılar, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

