Edirne'deki FETÖ/PDY davasında karar

EDİRNE (AA) - Edirne’de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik aralarında iş adamları ve öğretmenlerin yer aldığı 9'u tutuklu 14 kişinin yargılandığı davada, sanıklar 6 ile 8,5 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.
Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, tutuklu yargılanan Nidai Kıraç, Yakup Torun, Erdoğan Duman, Enes Selim Bölükoğlu, Hasan Odabaşı, İsmail Özkan, Kazım Yavuz, Halil İbrahim Karadeniz ve Nuri Eken, tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar ve sanık avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.
Sanık Nidai Kıraç savunmasında hakkındaki suçlamaları reddederek, "Ailem ciddi şekilde mağdur. Tutukluluğum tamamen cezaya dönüştü. Ailemi ve şahsımı daha fazla mağdur etmemek için beraatımı talep ediyorum." diye konuştu.
Sanık Erdoğan Duman ise hakkındaki mütalaayı ağır bulduğunu ve kabul etmediğini belirterek, beraatını talep etti.
Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan sanıklar Kıraç, Torun, Duman ve Bölükoğlu'nu 8 yıl 6 ay 15 gün, Özkan ve Yavuz'u 7 yıl 6 ay, Odabaşı, Karadeniz ve Bülent Cihangir'i 6 yıl 10 ay, Önder Aydın ve Aydın Tünbel'i 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.
Tutuklu sanıklardan Odabaşı, Karadeniz, Yavuz ve Özkan'ın tutuklu kaldıkları süre göz önüne alınarak tahliyelerine karar verilirken, Yavuz ve Özkan hakkında "ev hapsi"ni kapsayan adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.
Heyet ayrıca tutuklu sanık Eken ile tutuksuz yargılanan Erhan Bozne ve Tamer Vardar'ın dosyalarının ayrılmasını kararlaştırdı.
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