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Efes 2018 Tatbikatı'na doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 23:29 | Son Güncelleme

Tatbikata katılacak birlikler İzmir'e hareket etti

İZMİR (AA) - Efes 2018 Tatbikatı'na katılacak birlikler İzmir'e hareket etti.

İzmir'de 7-11 Mayıs'ta icra edilecek Efes-2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı'na katılacak Balıkesir'in Edremit ilçesindeki 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı ve Bergama garnizonundaki birlikler, tatbikat alanına hareket etti.

Birlikler, tatbikata katılacak diğer askeri unsurlarla birlikte tatbikat tarihine kadar eğitim yapacak.

Efes 2018 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü 9-10 Mayıs'ta yapılacak.

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Balıkesir Efes 2018 intikal tatbikat

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