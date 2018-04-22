Ekonomi Bakanı Zeybekci nikah şahidi oldu

DENİZLİ (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, nikah şahitliği yaptı.

Bakan Zeybekci, eşi Ayşen Zeybekci ile Pamukkale ilçesinde iş adamı Ahmet Serter'in kızı Seda Serter ile Cengiz Konyalıoğlu'nun nikah törenine katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Oman Zolan'ın kıydığı nikah akdinin şahitliğini yapan Zeybekci, genç çifte hayatlarının uzun yolculuğunda mutluluklar diledi.

Aile cüzdanını geline veren Zeybekci, "Bundan sonraki hayatınız ilk bugünkü başladığınız gibi güzel olsun, böyle yüzleriniz hep gülsün. Rabbim mürüvvetlerinizi ailelerinize yaşatsın, nice nice güzelliklerini göstersin onlara. Evlilik bir sabır işidir, önce sabredeceksiniz. Susmasını bazen bileceksiniz. Saygı varsa sevgi kendiliğinden olur zaten." diye konuştu.

Genç çifte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileten Zeybekci, "Cumhurbaşkanımızın işareti 4. O diyor ki, '1 olur garip olur, 2 olur rakip olur, 3 olur denge olur, 4 olur bereket olur, gerisi Allah kerim.' Gençlerimize Rabbim hayırlı evlatlar nasip etsin inşallah." dedi.