ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da direkten düşen kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Merkeze bağlı Aşağı Demirtaş köyünde oturan İkrami Dinç (62), evinin önündeki sokak lambasının ampulünü değiştirmek için direğe çıktı. Bu sırada dengesini kaybeden Dinç, zemine düştü.

Ağır yaralanan Dinç, kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdaheleye rağmen kurtarılamadı.

