ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, "Kudüs'ten Afrin'e Emperyalist Hesaplar" konferansı düzenlendi.
Elazığ Belediyesi, Elazığ Sivil Toplum Kuruluşları Platformu ve Elazığ İHH İnsani Yardım Derneğince ortaklaşa organize edilen konferansın açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, millet olarak tarihin her döneminde ve her yerde mazlumun yanında ve zalimin karşısında yer aldıklarını belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya mazlumlarının zalimlerin karşısında yeniden dik durmasına vesile olduğunu ifade eden Yanılmaz, şöyle konuştu:
"İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatı toplandığında bütün dünya 'Bunlardan bir şey olmaz, toplanırlar ve dağılırlar, hiçbir karar da alamazlar' inancıyla bakıyordu ama öyle olmadı, çünkü dönem başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dı. Onun dönem başkanı olduğu bir toplantı usulen ve göstermelik olamazdı. Orada bir karar alındı ve dünya yine 'Alsınlar, ne olur ki, onların aldığı karar hiçbir anlam ifade etmez' dedi. Burada alınan karar Birleşmiş Milletler'e taşındığında Amerika bütün devletleri tehdit etmeye başladı. 'Paranızı ben veriyorum, silah, güç bende. Aleyhimize oy kullanamazsınız' diyerek tehdit etmeye başladı. Karşısında yine bir güç vardı ve o güç yine Recep Tayyip Erdoğan'dı. Bütün dünya ülkelerine seslendi. Zalimin yanında değil, hakkın yanında ve haklının yanında olun diye bütün devletlere bu anlatıldı ve sonuç elbetteki hakkın hakimiyeti oldu."
- "Türkiye'de iki riskli alan oluşturmaya çalışıyorlar"
İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım da Kudüs ve Afrin'deki mücadelenin özgürlüğün ve değişim mücadelesi olduğunu belirterek, en sonunda hakkın batılı yeneceğini dile getirdi.
Türkiye'deki birlik ve beraberlik ortamını bozmak için dış güçlerin her türlü sinsi planını uygulamaya çalıştıklarını aktaran Yıldırım, "Türkiye'de şu an iki riskli alan oluşturmaya çalışıyorlar, ülkede karışıklık çıkarmak için. Birincisi Kürt-Türk çatışmasını ortaya çıkarmayı hedefliyorlar. İkincisi ise Türkiyeliler ile Suriyeliler arasında bir ihtilaf çıkarmaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.
Dış güçlerin bu hain emellerine hiçbir zaman için ulaşamayacağını vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti:
"Kudüs'ü kurtaracak üç kesimi size söylüyorum; Türk, Kürt ve Arap ittifakı Ortadoğu'daki oyunu bozar. Onun için asla bu Afrin, Kürtlerin bölgesi, biz Türküz ne işimiz var diye bir şey yok. Şu anda Kürtler de orada savaşıyorlar. Özgür Suriye Ordusu kimlerden oluşuyor? Arap, Kürt ve Türkmenlerden oluşuyor. Bu üç kesim oyunu bozar dedim ya size, işte bakın nasıl değişim ve özgürlüğü yönetiyor. Zamanla bu devletleşecek ve kurumsallaşacak. Şimdi Suriyeliler Türk ordusunun önünde savaşıyor mu? Zaten savaşıyorlar, birileri de diyor ki; Suriyeliler niye gitmiyor? Kardeşim bunlar muhacir, zaten bir kısmı şehit verdiler, bir kısmı orada kaldı, bir kısmı da buraya geldi."
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