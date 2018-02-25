ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, "Kudüs'ten Afrin'e Emperyalist Hesaplar" konferansı düzenlendi.

Elazığ Belediyesi, Elazığ Sivil Toplum Kuruluşları Platformu ve Elazığ İHH İnsani Yardım Derneğince ortaklaşa organize edilen konferansın açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, millet olarak tarihin her döneminde ve her yerde mazlumun yanında ve zalimin karşısında yer aldıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya mazlumlarının zalimlerin karşısında yeniden dik durmasına vesile olduğunu ifade eden Yanılmaz, şöyle konuştu:

"İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatı toplandığında bütün dünya 'Bunlardan bir şey olmaz, toplanırlar ve dağılırlar, hiçbir karar da alamazlar' inancıyla bakıyordu ama öyle olmadı, çünkü dönem başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dı. Onun dönem başkanı olduğu bir toplantı usulen ve göstermelik olamazdı. Orada bir karar alındı ve dünya yine 'Alsınlar, ne olur ki, onların aldığı karar hiçbir anlam ifade etmez' dedi. Burada alınan karar Birleşmiş Milletler'e taşındığında Amerika bütün devletleri tehdit etmeye başladı. 'Paranızı ben veriyorum, silah, güç bende. Aleyhimize oy kullanamazsınız' diyerek tehdit etmeye başladı. Karşısında yine bir güç vardı ve o güç yine Recep Tayyip Erdoğan'dı. Bütün dünya ülkelerine seslendi. Zalimin yanında değil, hakkın yanında ve haklının yanında olun diye bütün devletlere bu anlatıldı ve sonuç elbetteki hakkın hakimiyeti oldu."