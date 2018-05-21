Elazığ'da silahlı saldırı: 2 yaralı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, H.A. (18) ve C.K. (17) Akpınar Mahallesi Bağkur Caddesi'nde yürüdükleri sırada bir otomobilden ateş açıldı.

Saldırıda ayaklarından yaralanan H.A. ve C.K. olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinden otomobille kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

