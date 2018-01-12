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Emniyet'ten 'Özel Harekat' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ | 12.01.2018 11:13 | Son Güncelleme 4 saat önce

Emniyet Genel Müdürlüğü, Özel Harekat Dairesi ilgili Bakanlar Kurulu kararına ilişkin açıklama geldi.

Emniyet'ten 'Özel Harekat' açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü, Özel Harekat Dairesi ilgili Bakanlar Kurulu kararına ilişkin açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

25/08/2017 tarih ve 30165 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Özel Harekat Dairesi Başkanlığı yeniden yapılandırılmış ve statüsü yükseltilerek Özel Harekat Başkanlığı kurulmuştur. 16/11/2017 tarihinden itibaren Özel Harekat Dairesi Başkanlığının faaliyetleri Özel Harekat Başkanlığı adı altında devam etmekte olduğundan, Özel Harekat Daire Başkanlığı 12 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile kaldırılmıştır.

Son dakika: 697 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı!

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Anahtar Kelimeler:
Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Dairesi

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
SARAYIMIZ VAR ARTIK..KÖŞK YOK YANİ VELİAHT PADİŞAH LIK DÖNEMİNDE OLDUĞU GİBİ SARAYA BAĞLAYIN GİTSİN HALKIDA KUL EDİN OLUP BİTSİN ..ADALET HUKUK DEMOKRASİ EMNİYET GÜVENLİK AKLIMIZ ERMEZ BİZİM BİZİ GÜDÜN GİTSİN HAK EDİYORUZ..
İŞLERİN DAHA KOLAY YÜRÜTÜLMESİ İÇİN BİR KİŞİDE YETKİ OLURSA EMİR ORDAN TABANA KOLAY YAYILIR KANUN ÇIKARMAYA FİLAN GEREK KALMADAN
ne yorum yapayım devlet işi hayırlı oldun
acaba ısım neden değişti kı yarın bir gün bu başkanlığı içişlerinden alıp saraya bağlarlarsa hiç şaşmayın
HÜKÜMSÜZ KALAN BİR MADDE DEĞİŞTİ SADECE... LÜTFEN DÜZELTİN..
Özel harekata üstün başarılarından dolayı özel harekat dairesinden özel harekat başkanlığına çıkarılmış hendek operasyonların da pkk yı hendeklere gömen üç harflilere yakışan konum mertebe devlet tarafından verilmiştir hangi kurum vatandaşına milletine üstün başarılar yaşatırsa hizmet ederse o kurumlarda hak etiği mertebeye çıkarılmalı...
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