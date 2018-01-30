Erdoğan, Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü’nün istifası istedi!

AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ‘metal yorgunluk var’ açıklamasının ardından İstanbul, Niğde, Düzce, Bursa ve Ankara belediye başkanlarının istifalarını istemişti. İstifaya zorlananlar kervanına, iddiaya göre yeni bir isim daha eklendi.
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Erdoğan, ismi FETÖ ve çeşitli yolsuzluklarla anılan Çorum'un AK Partili Belediye Başkanı Muzaffer Külcü'nün istifasını istedi. Odatv'de yer alan habere göre, istifanın bu hafta içinde gerçekleşmesi bekleniyor.
Geçen günlerde AK Parti, Çorum’da 6. Olağan İl Kongresi'ni gerçekleştirmişti. Erdoğan da o kongreye katılarak Külcü ile görüşmüştü.
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