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Erdoğan, Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü’nün istifası istedi!

GÜNCEL HABERLERİ | 30.01.2018 08:43 | Son Güncelleme 39 dakika önce

İstanbul, Ankara ve Bursa büyükşehir belediyelerinden sonra AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bir belediye başkanının daha istifasını istedi. Son dakika iddiasına göre adı yolsuzluklarla ve FETÖ davalarıyla anılan Çorum’un AK Partili Belediye Başkanı Muzaffer Külcü’nün istifası istendi.

Erdoğan, Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü’nün istifası istedi!

AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ‘metal yorgunluk var’ açıklamasının ardından İstanbul, Niğde, Düzce, Bursa ve Ankara belediye başkanlarının istifalarını istemişti. İstifaya zorlananlar kervanına, iddiaya göre yeni bir isim daha eklendi.

SIRADA ÇORUM VAR

Erdoğan, ismi FETÖ ve çeşitli yolsuzluklarla anılan Çorum'un AK Partili Belediye Başkanı Muzaffer Külcü'nün istifasını istedi. Odatv'de yer alan habere göre, istifanın bu hafta içinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Geçen günlerde AK Parti, Çorum’da 6. Olağan İl Kongresi'ni gerçekleştirmişti. Erdoğan da o kongreye katılarak Külcü ile görüşmüştü.

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Çorum Recep Tayyip Erdoğan istifa Muzaffer Külcü

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
HABURDA PKK DİYARBAKIRDA BARZANI VATIKANDA PAPA SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ BASINDA PYD PERSILVANYADA FETO ILE KASILA KASILA POZVERENLERE KARŞI IYI PARTIYI DESTEKLEMEK VATAN BORCUDUR... NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
Bütün bu pislikleri başımıza bela eden sen istifa etsen de ülke rahatlasa.
Şayet adalet olsaydı fetoya her istediğini verdiğini itiraf EDENLER FETO için Ataturksuz 1 lira bastıran kozmik odadaki bilgileri cia veren baş fetocular hesap veriyor olurdu!!!!!
YOLSUZLUKLARI ORTAYA ÇIKARILSIN, CHPLİ BELEDİYE BAŞKANLARINA YAPILAN MUAMELE YAPILSIN. ÖRT BAS EDİLMESİN. KİM NE ÇALMIŞ ORTAYA ÇIKSIN
AKP'li olupta Fetöye bulaşmayan var mı acaba. Tayyip Erdoğan benide kandırdılar; beni milletimde Allah'ımda affetsin demedi mi. Demek ki zamanında Tayyip Erdoğan'da Fetöcü imiş.
@capbar2012 yok canım ne alakası var!
SAYIN CUMHUR BAŞKANI KOCAELİ BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI VE İLÇELERİ OLAN DARICA-GEBZE BELEDİYE BAŞKANLARINI DA GÖREVDEN ALIN BUNLAR RANT İÇİNDE RANT PEŞİNDELER KÜLTÜR MERKEZLERİ MARKET VE DÜĞÜN SALONU OLDU ONA BUNA PEŞKEŞ ÇEKİYORLAR KAÇAK BİNALARIN YIKIMI YAPILMIYOR GELİN DARICADA GÖRÜN BÜYÜK ŞEHİR DESTEKLİ KAÇAK BİNALARA DEVAM EDİLİYOR
akapede tek fetocu hırsız yolsuzluğa bulaşmış para aklamış sıfırlamış biat etmeyen tek belediye başkanı veya partili yoktur metal yorgunluğu vardır hah ha hah ha
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