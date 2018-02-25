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Erdoğan'dan IŞİD çıkışı: Ne kadar psikopat varsa savaşmaya teşvik ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2018 14:50 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'teki AK Parti İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada IŞİD'in İslam düşmanı olduğunu belirterek, "DEAŞ denen Müslüman düşmanı örgüt de artık tamamen ortadan kalkma noktasına gelmiştir. Yıllarca kendi ülkelerinde ne kadar psikopat varsa DEAŞ saflarında savaşmaya bölgemize gönderdiler" dedi.

Erdoğan'dan IŞİD çıkışı: Ne kadar psikopat varsa savaşmaya teşvik ettiler

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te AK Parti İl Kongresi'nde konuştu. Erdoğan, "Biz terör örgütlerine zihni iğfal edilmiş 3-5 çapulcunun silahlı macera alanları olarak bakarsak yanılırız. Küresel güç mücadelesinin en alçak, en çirkin araçlarıdır" dedi.

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Gaziantep'teki Cuma Camii projesine ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Duyuyorum ki bazı çatlak sesler bunu engellemeye kalkıyor. Bakanlar burada, sayın Vali'ye de gerekli talimatı vereceğim, Belediye Başkanı burada, camiyi yapacak olan hayırseverimiz de burada. Öyle değil mi vazgeçmedik? Açık net söylüyorum, kim olursa olsun, hiçbirini kafaya takmayın. Bu Cuma Camii bu milletindir. Hiç kimse bunu engelleyemez" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Kongremizin şehrimiz için, Antep'le birlikte ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Gaziantep 16 Nisan'da yüzde 62 ile Türkiye içinde 29. sırada yer aldı. Biz Gaziantep'i çok daha üst sıralarda görmek istiyoruz. 2019'da sanıkları patlatarak Türkiye genelinde rekor kıracağınıza inanıyorum. Bakalım Gaziantep buna hazır mı?

"SEFER GÖREV EMRİ ÇIKTIĞI ANDA YOLA ÇIKARIZ"

İhtiyaç olduğu anda, bizler emir komuta zinciri içinde, hiç endişe etmeyin, sefer görev emri çıktığı anda başta şahsım olmak üzere hep birlikte yola çıkarız. Komşularımızla problem mi yaşıyoruz, yansımalarını hemen burada görmeye başlarız. Gaziantep Suriye'deki insani krizin sıkıntılarını iliklerine kadar yaşayan bir şehirdir. Siz ensar oldunuz, muhacirleri bağrınıza bastınız.

İnşallah biz Münbiç ve diğer bölgelerde de huzuru ve güveni sağladıkça Suriyeli kardeşlerimiz evlerine dönerek vatan hasretinden kurtulacaklardır. PKK'sından DEAŞ'ına ve FETÖ'süne kadar terör örgütleri gemi azıya alıp eyleme geçtiklerinde Gaziantep de bundan en büyük zararı gören şehir oldu.

PKK'nın başını her gün eziyoruz ve ezeceğiz. Suriye'de PYD ile kendine zemin arayan bölücü örgütü yok edene kadar durmayacağız. DEAŞ denen Müslüman düşmanı örgüt de artık tamamen ortadan kalkma noktasına gelmiştir. Yıllarca kendi ülkelerinde ne kadar psikopat varsa DEAŞ saflarında savaşmaya bölgemize gönderdiler. Bu katil sürüsünün en azından bir kısmı geldikleri yere geri döndüler. Biz 60 bin kişinin ismini ilgili ülkelere bildirdik. 6 bin kişiyi de sınır dışı ederek geldikleri ülkelere iade ettik.

FETÖ zaten darmadağın olmuş vaziyette. Davalar yavaş yavaş neticelenmeye başladı. Müebbet, ağırlaştırılmış müebbet. Yüklü cezalarla bedel ödüyorlar. Kılıç artıkları olabilir, onlar da eninde sonunda yakayı ele vermekten kurtulamayacaklardır. Alçak örgütün mensuplarının devletimiz kalemlerini kırmış defterlerini dürmüştür. Bundan sonrası süreç işidir.

"BAZI ÇATLAK SESLER ENGELLEMEYE KALKIYOR"

Duyuyorum ki bazı çatlak sesler bunu engellemeye kalkıyor. Bakanlar burada, sayın Vali'ye de gerekli talimatı vereceğim, Belediye Başkanı burada, camiyi yapacak olan hayırseverimiz de burada. Öyle değil mi vazgeçmedik? Açık net söylüyorum, kim olursa olsun, hiçbirini kafaya takmayın. Bu Cuma Camii bu milletindir. Hiç kimse bunu engelleyemez. Bu ülke bir hukuk devletidir. Yok STK'nın şöyle sesi çıkmış, şunun şöyle sesi çıkmış. Biz o çatlak seslere alıştık. Bu yolda inançla, azimle yürüyeceğiz, yürüyoruz. Bunu kimse engelleyemez. Hemen bu projelerin son halini ben görmek isterim, hemen adımı atalım. Temeli atıp süratle işi başlatalım.

Gaziantep'te çaprazlamasına geçecek iki ayrı toplu taşıma projesi hayata geçiriliyor. Şehri birbirine bağlayacak Gaziray projesinin inşası sürüyor.

Gaziantep'e verdiğimiz tarımsal destek 1.3 milyar lira. Gözü var görmez, kulağı var duymaz, dili var hakikati söylemez.

Türkiye'nin Gaziantep'in hemen yanıbaşında süren bir operasyonu var. Harekatın en önemli lojistik merkezlerinden birisi Gaziantep. Gaziantepli kardeşlerimizin operasyona katılan askerlerimize, polislerimize gösterdiği büyük muhabbeti yakından biliyorum. Hanım kardeşlerimin elleri ile sardıkları, sarmaları, yaptıkları içli köfteleri, kazan kazan yemekleri, askerlerimize ikram eden, yiyecekleri onlarla paylaşan tüm kardeşlerime şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinin alt yapısını da büyük ölçüde Gaziantep kurmuştu.

Afrin bölgesi güvenli hale getirildiğinde oranın imarında, ihyasında da Antep'e yine ihtiyaç duyacağız.

Bu mücadelede kayıplarımız oluyor. Çukur operasyonlarında, 15 Temmuz'da, Fırak Kalkanı'nda ve Zeytin Dalı Harekatı'nda şehitler verdik. Şehitlerimiz sevgili Peygamberimize en yakın makamda. Eskiler büyük başın derdi de büyük olur derlerdi. Türkiye büyüdükçe, her alanda bir üst lige çıktıkça, karşılaştığımız sıkıntıları çapı da değişiyor.

Bugün terör ve darbe başta olmak üzere istikrarına yönelik tehditleri yekvücut olarak karşılayıp üstesinden gelen bir Türkiye var. Biz terör örgütlerine zihni iğfal edilmiş 3-5 çapulcunun silahlı macera alanları olarak bakarsak yanılırız. Küresel güç mücadelesinin en alçak, en çirkin araçlarıdır.

KONGRE ÖNCESİ VATANDAŞLARA SESLENDİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te AK Parti İl Kongresi öncesinde vatandaşlara seslendi. Erdoğan'ın açıklamaları:

2021 terörist etkisiz hale getirildi. Biz Fırat Kalkanı Harekatı'nda bunu yaptık mı, Cerablus'ta yaptık mı, Rai'de, El Bab'da yaptık mı? Afrin'de de yapacağız, Münbiç'te de yapacağız, İblib'de de yapacağız. Sahiplerine teslim edeceğiz. Bizimle müttefikseniz müttefikliğinizin gereğini yapın, değilseniz onu söyleyin. Şu anda Suriye'de eğer Esed'den bahsediliyorsa, Esed katildir. Zira, 1 milyona yakın vatandaşını öldüren bu değil mi? Kimyasal silahlarla, bunun yanında bütün konvansiyonel silahlarla kendi vatandaşını öldüren bu değil mi? Biz hiçbir zaman zalimlerle beraber olmadık. Zulmetmedik ve zulmedenlerle beraber olmadık. Şu anda da bunu yapıyoruz. Bugün biz Afrin'e gittiysek bunun için gidiyoruz, bunun için de devam edeceğiz.

Bu ülkede, senin stratejik ortağına darbe yapanı orada saklıyorsan, kusura bakma. Benim milletime ben bunu anlatamam. Yapacağınız tek iş var, FETÖ denilen darbeciyi sizin bu ülkeye vermenizdir. Vermediğiniz sürece kusura bakma. Bu olağan kongremiz 6. olağan kongre. Gaziantep bizi bu yolda hiçbir zaman yalnız koymadı.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan ak parti IŞİD

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
çok doğru konuşmuş ama oyum sana değil Erdoğan...konuşmaların güzel ama yaptıkların ortada..
Deas I YPG ortadan kaldırdı sende onlara saldırıyorsun
uyanda balığa gidelim.
günaydın tayyip bey hele şükür anladın
zaten kafa kesecek kadar insanliktan cıkmış olan birisi yüzünü beden kar maskesiyle gizlesin.
Hep icraat yapıyoruz diyen sizsiniz. Daeş yüzünden "Süleyman şah"" türbesini neden tesim ettiniz . 10-15 düşünce yoksunu barbar teröristi Disiplinli Türk Ordusu silindir gibi ezerdi. Sınırlarımızda Pkk/ Ypg'nin eline geçmezdi. Bir çapulcu takımına karşı Dünyanın en büyük ordularından biriyle savaşmayıp Ata yadigarı toprağı terk edeceksek. Ne diye ordu kurmuşuz.???
Eğit donat projesini kim önerdi... Neydi bu eğit donat. Terö örgütlerini güçlendirip silahlanrıp Esad'ın üzerine salanlar kimlerdi... Eğit donatın baş mimarlar Empeylisme yaranmak için Esad' düşman ilan edip bütün terör örgütlerine yardım edilmedi mi:
Entel mentel değerli insanlar, sol duşunceli insanlar, insan hakları savunan insanlar vahşete karşı olan insanlar DEAŞ El kaidenin devamıdır, deaş vb islami kirleten örgütlerin çoğu CIAnin Batının İCatlarıdır dedilier zaman, anarşist , terörist diye nitelendirildiler 1980de 1990larda 2000lerde çocuklarınız Gülen okularına yolamıyın çocuklarınıza yazık oluyor diyen bu kesimlere ya zaten siz namaz bile kılmıyorsunuz sizimi dinliyecez deniyordu. İnsan oğlu işte, Trum denen hasta dün dunyaya meydan okudu hiç kimseden çıt yok, hasta puşt bush aynısı ve beternı dedi ve yaptı çıt yok
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