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ERÜ İlahiyatta emeklilik töreni Prof. Dr. Veli Kayhan emekli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2018 10:41 | Son Güncelleme

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.

ERÜ İlahiyatta emeklilik töreni Prof. Dr. Veli Kayhan emekli oldu

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veli Kayhan adına emeklilik töreni düzenlendi.

İlahiyat Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen törene, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Temel Yeşilyurt, Kayseri İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, fakülte öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Temelyurt, “Veli hocamız, 40 yılı aşkın süredir, devletine, milletine ve ülküsüne bağlı olarak hizmet veren, pek çok öğrenci yetiştiren ve pekçoğumuzun üzerinde hakkı ve emeği olan bir hocamız. Hocamız 44 yıllık hizmet süresinin en az yarısında da fakültemizde hizmet vermiştir.Veli hocamın her ne kadar Fırat İlahiyat Dergisinin editörlüğünü yürüttüğüm yıllarda, dergide yayınlanan makalesi dolayısıyla adını duysam da kendisini 2009 yılında itibaren tanımak kısmet oldu. Kendisini bilim adamı olmasının yanında, kibarlığı, babacanlığı ile tam bir Kayseri beyefendisi olarak tanıdım. Kendisini mülayim ve güler yüzlülüğüyle, sıcakkanlı ve özverili davranışlarıyla ve öğrencilere yönelik tatlı-sert uyarılarıyla tanıdım. Veli hocamızı tanımış olmaktan da mutluyum. Emekliliğin hayırlı olmasını diliyorum, kendisine değerli eşleri hanımefendi ile birlikte sağlık ve mutluluk içinde uzun ve hayırlı bir ömür diliyorum” dedi.
Prof. Dr. Veli Kayhan’ın hayatından kesitler içeren slayt gösterisinin ardından, Prof. Dr. Temelyurt, Prof. Dr. Kayhan’a plaket takdiminde bulundu.

ERÜ İlahiyatta emeklilik töreni Prof. Dr. Veli Kayhan emekli oldu

ERÜ İlahiyatta emeklilik töreni Prof. Dr. Veli Kayhan emekli oldu

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