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Esed rejimi güneyde ilerleme çabasını sürdürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 11:15 | Son Güncelleme

Beşşar Esed rejimi, Ürdün ve İsrail sınırını tümüyle kontrol altına almak için sivil yerleşimlere saldırıyor - Şiddetli saldırılarda en az 18 sivil yaşamını yitirdi

DERA/ANKARA (AA) - Suriye'deki Beşşar Esed rejimi, İsrail sınırını kontrol altına almak için sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılarda en az 18 sivil hayatını kaybetti.

Dera'daki AA muhabirinin bildirdiğine göre, rejim güçleri, Ürdün ve İsrail sınırındaki Dera ve Kuneytra illeri arasında, muhaliflerin kontrolündeki Neva beldesine son 12 saattir yoğun saldırılar düzenliyor.

Neva'da dün rejimin garantörü Rusya'nın ara buluculuğunda ateşkes sağlanmış, bunun üzerine İsrail sınırına sığınan birçok sivil evlerine dönmüştü.

Ancak saldırıların yeniden başlaması neticesinde, en az 18 sivil yaşamını yitirirken, çok sayıda sivil enkaz altında kaldı.

İran komutasındaki grupların desteklediği rejim ordusu, 20 Haziran'da başlattığı operasyonda Ürdün sınırını büyük ölçüde ele geçirmiş, geçen hafta İsrail sınırına yönelmişti.

Dün İsrail sınırındaki Kuneytra'da sığınmacıların barındığı bir okula düzenlenen saldırıda 10 sivil ölmüştü.

İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ne sınır Kuneytra ilinin büyük bölümünü halihazırda askeri muhalif gruplar kontrol ediyor.

Sınırın güneyinde terör örgütü DEAŞ da halen Tasil denilen bölgede varlık gösteriyor.

Rejim güçlerinin Neva'yı ele geçirmesi halinde Dera ilinin tümü Esed rejiminin kontrolüne girmiş olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Dera Golan Tepeleri israil

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