Eşini öldüren sanığın cezasına onama

Erzurum'da 50 yıllık eşini baltayla öldürdüğü gerekçesiyle yerel mahkeme tarafından müebbet hapse mahkum edilen 85 yaşındaki sanığın cezası Yargıtayca onandı.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesince, 2 Temmuz 2014'te Yakutiye ilçesinde 78 yaşındaki eşi Adalet Kahraman'ı "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan müebbet hapse çarptırılan sanık Ali Kahraman'la (85) ilgili hükmün temyiz incelemesi tamamlandı.

Avukatının itirazı üzerine Yargıtay 1. Ceza Dairesince yapılan temyiz incelemesi sonucu sanığa verilen ceza, usul ve yasaya uygun bulunarak onandı.

- İddianame

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Yakutiye ilçesinde yaşayan, sinir rahatsızlığı bulunan Ali Kahraman'ın 2 Temmuz 2014'te aile içi geçimsizlik nedeniyle köye gitmek istediği ve kendisiyle gelmek istemeyen eşi Adalet Kahraman'ı uyuduğu sırada bir ucu balta, diğer ucu kazma olan aletle öldürdüğü belirtilmişti.

Sanığın, cinayetin ardından teslim olduğu kaydedilmişti.

