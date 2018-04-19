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Eski AK Partili bakandan İYİ Parti iddiası!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 15:48 | Son Güncelleme

2007'den 2013'e kadar AK Parti hükümetinde Kültür ve Turizm Bakanlığı görevini yapan Ertuğrul Günay, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında gerçekleşen görüşme sonrası alınan "erken seçim" kararını değerlendirdi.

Eski AK Partili bakandan İYİ Parti iddiası!

Ertuğrul Günay, kişisel Twitter hesabında söz konusu kararın, İyi Parti ve Saadet Partisi'nin önünü kesmek için alındığını savundu.

"Yakın geçmişte büyük karşıtlık içindeki yapıların ittifakının da derde deva olamayacağı, üstelik ekonomik ve dış politik sorunların artacağı kaygısıyla acil seçim kararı alındı" diyen Günay, "Bugün OHAL, 90 gün süreyle 7. kez uzatılılırken, 65 gün içinde acil seçime kalkışılması bundan" ifadesini kullandı.

"MUHALİF KESİMİN İSİMLER BULMASINA ZAMAN VERMEMEK"

Ertuğrul Günay sözlerine şöyle devam etti:

"Seçimi dayatan objektif hiçbir gereklilik yokken böyle acul davranmanın birinci nedeni, muhalif kesimlerin ikinci tura kalabilecek ve kalırsa, mütedeyyin, modern, Türk, Kürt her kesimin, her inancın ve etnik yapının güven duyup destekleyeceği isimler bulmasına zaman vermemek.

"İYİ PARTİ VE SAADET PARTİSİNİN YÜKSELİŞİNİN ÖNÜNÜ KESMEK"

Bir başka önemli nedeni de, iktidar ittifakının tabanını ciddi biçimde aşındıran İyi Parti ve Saadet Partisinin yükselişinin önünü kesmek! Ancak dışarıdan açıkça görülen bu telaş, iktidar cephesinden daha çok, önünü kesmeye çalıştıklarının işine de yarayabilir.

"VAHİM GERÇEK MECLİS'İN KONUMU"

Bugünkü görünen vahim bir gerçek de Meclis’in konumudur: Seçim kararına yetkili TBMM’dir. TBMM karar almadan, yapılan tüm açıklamalar temenni ve öneridir. Ancak bugün sn.CB açıklama yapınca, tüm kamu organlarının sanki TBMM karar almış gibi davranması, durumun özetidir"

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
BİR MÜSLÜMAN OLARAK BU İKTİDAR GİTSİN KİM GELİRSE GELSİN
kadindan korkan reis
adam doğru demiş. işte objektif akp liler bu seçimde etkili olacak. Amaç İyi parti nin önünün kesilmesi. Ama millet akp nin bu emellerini boşa çıkaracaktır.
eliniz armutmu topluyodu bulsaydınız cb adayını tembel öğrencilergibi sınava songecemi hazırlanacasınız ...
Kesinlikle doğru. Fakat muhalif isim arayışı içinde olan kesim ak partiye iyice bilendi bu arada yani sırf akp kazanamasın diye götürüp hiç vermeyeceği partiye oy verecek insanlar.
önleri nereye gidiyoki kesmek için uraşsınlar meralde temelsizde vitesden sallamış gidiyolar çarpacaklar biyere
yav he he
hepiniz iki yüzlüsünüz AKP den kovulan koltuğu elinden alınan AKP bin iç yüzünü açıklıyor madem neden daha önceden böyle konuşmuyosunuz veya biz onurluyuz böyle bir siyasi yapıda görev yapmak siyaset yapmak istemiyoruz niye diyemiyosunuz omurgasızlar
hh
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