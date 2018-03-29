FETÖ'cü savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'ya hapis cezası!

FETÖ'nün firari savcıları Zekeriya Öz ve Celal Kara ile basketbolcu Enes Kanter'in fotoğraf çektirdiği diş kliniğinin sahibi Ali İlker Baştan, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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