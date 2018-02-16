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İkinci darbe girişimi iddiası! FETÖ'nün yeni planı ne?

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2018 09:19 | Son Güncelleme

15 Temmuz darbe girişimi sonrası köşeye sıkışan FETÖ'nün, yeni bir darbe hayali kurduğu, gaybubet evlerini yalan ve iftiraya yönelik yazışma mekanı yaptığı ortaya çıktı.

İkinci darbe girişimi iddiası! FETÖ'nün yeni planı ne?

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca tespit edilen FETÖ'nün sosyal medya faaliyetlerinde yer alan militanları takibe alınınca şoke eden bilgilere ulaşıldı. Emniyetin 19.07.2017 tarihli araştırma raporu üzerine harekete geçen savcılık örgütün önemli bir hücresini daha çökertti. FETÖ'cülerin izini süren Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı; Ankara, İstanbul, Bayburt ve Elazığ'da faaliyet gösteren şüphelilerin kitleler üzerinde algı yaratmaya çalışarak, kamuoyunda umutsuzluk, korku ve panik havası oluşturmaya çalıştığını belirledi. FETÖ hücresinin aynı zamanda aranan örgüt mensuplarını yurt dışına çıkartmak için sahte pasaport temin etmeye çalıştığı ve 15 Temmuz hain darbe girişimini önceden bildikleri tespit edildi. Evlerinde yapılan aramada 100'er adet 100 Amerikan doları ile onlarca patates hat ve bu hatları kullandıkları telefonlar ele geçirildi. Ancak şüphelilerin telefon şifrelerini vermedikleri ve içindeki verilere ise halen ulaşılamadığı öğrenildi.

"DARBEYİ BİLİYORDUM"

Star'da yer alan habere göre, darbe girişiminden 5 gün önce "bir bakmışsınız bir şafak vakti her şey tersine dönmüş" mesajı paylaştığı belirlenen Gökhan Çapat'ın darbeden bir gün önce ise "bir şafak vakti her şeyin ters döndüğünü hep birlikte göreceğiz ve bu ülkeyi kuranlar apoletsiz subaylardır ve bu ülkeyi yine kurtaracak olan bir şekilde apoletleri alınmış subaylar olacak" mesajı paylaştığı tespit edildi. Örgüt üyeleriyle yaptığı telefon görüşmelerinde 15 Temmuz'u önceden yazdığını ve kimsenin bunun farkına varmadığını itiraf eden Gökhan Çapat; "ya ben 15 Temmuz'u bi gün önceden yazdım. Tabi hesabın takipçisi azdı o zaman arada kaynadı gitti" dedi.

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SAHTE OY

7 Haziran 2015 seçimlerinden önce AK Parti tarafından sahte oy pusulalarını basıldığı iftirasını da ilk önce kendisinin yazdığını itiraf eden Çapat bunun daha sonra aynen Fuat Avni tarafından yayıldığını söylüyor. Çapat devamında, "Bağcılar Matbaacılar Sitesinde Merkez telefonda işte AKP için çok sayıda oy pusulası basılıyor şu anda, aynen böyle yazmıştım. İşte şu anda sevkiyatı yapılıyor yazdım. 3 saat sonra, aynısını Fuat Avni yazdı, az önce sevkiyatı yapıldı yazdı, sadece cümlenin sonunu değiştirmişti" diyor.

"İKİNCİDE BAŞARACAKTIK"

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ikinci bir darbe beklentisi içinde olduğu anlaışan konuşmlarda Şüpheli Çapa, Süleyman Ünver'e "bizim askerler mesela içeri girmemiş olsaydı yine kazanırdık" diyor. Taner Özsoy'u arayan Çapat, "Derinler sağlam bir vuruş yapacaklar Reis'e. Bana bak onu bol bol sosyal medyada yayın tepkiye göre yani şey yapacaklar hamle yapacaklar bizimkiler" ifadelerini kullanıyor. Çapat, N.Ö adına kayıtlı hat ile kimliği belirlenemeyen bir kişiyle görüşmesinde de, "Türkiye'de her şey tersine dönecek bir anda, ondan sonra bunların yaptıklarını, bunlara yaparlar ya, ders olur" diyor.

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"İSTANBUL'DAN KAÇIYORUZ"

Adli dinlemelerde şüpheli Gökhan Çapat'ın 15 Temmuz darbesini önceden bilmekle kalmadığı aynı zamanda örgütten para alarak FETÖ'cülerin yurt dışına kaçması için sahte pasaport temin ettiği de tespit edildi. Çapat'ın pasaport işini sorduğu kimliği belirlenmeyen kişinin de "gel hallederiz" yanıtı verdiği görülüyor. Bu konuşmanın ardından Taner Özsoy'u arayan Çapat, "sizi kasım'a doğru İstanbul'dan çıkaracağım ha, yani şey güvenlikten ötürü çıkarıcam" dediği Taner Özsoy'un da 'tamam' diyerek, yanında kaldığı, A.Ö'ye "aydan abla kasım'ın başı gibi İstanbul'dan çıkacak şekilde hazır ol" ifadeleri kullandığı kayda geçti.

YAZIŞMA DEŞİFRESİ

İkili arasında geçen başka bir konuşmada ise uzaktan whatssup yazışmalarını hacklemek için yazılım yapmaya çalıştıkları anlaşılıyor. Yazılımı yapacak kişiyle görüştüğünü anlatan Gökhan Çapat ile Taner Özsoy hackledikleri kişilerin WhatssApp yazışmalarına ulaştıklarını söylüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fetullah Gülen FETÖ Emniyet 15 Temmuz darbe

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