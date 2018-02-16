İkinci darbe girişimi iddiası! FETÖ'nün yeni planı ne?

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca tespit edilen FETÖ'nün sosyal medya faaliyetlerinde yer alan militanları takibe alınınca şoke eden bilgilere ulaşıldı. Emniyetin 19.07.2017 tarihli araştırma raporu üzerine harekete geçen savcılık örgütün önemli bir hücresini daha çökertti. FETÖ'cülerin izini süren Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı; Ankara, İstanbul, Bayburt ve Elazığ'da faaliyet gösteren şüphelilerin kitleler üzerinde algı yaratmaya çalışarak, kamuoyunda umutsuzluk, korku ve panik havası oluşturmaya çalıştığını belirledi. FETÖ hücresinin aynı zamanda aranan örgüt mensuplarını yurt dışına çıkartmak için sahte pasaport temin etmeye çalıştığı ve 15 Temmuz hain darbe girişimini önceden bildikleri tespit edildi. Evlerinde yapılan aramada 100'er adet 100 Amerikan doları ile onlarca patates hat ve bu hatları kullandıkları telefonlar ele geçirildi. Ancak şüphelilerin telefon şifrelerini vermedikleri ve içindeki verilere ise halen ulaşılamadığı öğrenildi.

"DARBEYİ BİLİYORDUM"



Star'da yer alan habere göre, darbe girişiminden 5 gün önce "bir bakmışsınız bir şafak vakti her şey tersine dönmüş" mesajı paylaştığı belirlenen Gökhan Çapat'ın darbeden bir gün önce ise "bir şafak vakti her şeyin ters döndüğünü hep birlikte göreceğiz ve bu ülkeyi kuranlar apoletsiz subaylardır ve bu ülkeyi yine kurtaracak olan bir şekilde apoletleri alınmış subaylar olacak" mesajı paylaştığı tespit edildi. Örgüt üyeleriyle yaptığı telefon görüşmelerinde 15 Temmuz'u önceden yazdığını ve kimsenin bunun farkına varmadığını itiraf eden Gökhan Çapat; "ya ben 15 Temmuz'u bi gün önceden yazdım. Tabi hesabın takipçisi azdı o zaman arada kaynadı gitti" dedi.