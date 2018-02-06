FETÖ'nün 'mini etek ablası' her şeyi itiraf etti!

Üniversitenin son yılında kendilerini mesleklere yönlendirmek için 'ablaların' mülakat yaptığını ve bu görüşmeleri yapan kişilerin evde tesettürlü dışarıda başı açık olduğunu şu sözlerle aktardı: “Mülakat yapan ablalar, rastgele bir örgüt evine geliyorlardı. Biz onlardan önce adrese gidip bekliyorduk. Ablalar gelince herkes yalnız olarak bir odaya yönlendiriliyordu. Herkes ayrı ayrı görüşme yapıyordu. Bir keresinde benimle tesettürlü olarak görüşen ablalardan birini sivil, açık, kot pantolon giymiş şekilde arabaya binerken gördüm. O zaman bizim yanımızda tanınmamak için kapandıklarını anladım. "HAKİM OLMAMI İSTEDİLER BAŞIMI AÇTIRDILAR"



Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, Meslek için yönlendirme görüşmesinde benim hakim olmamı istediler. Ancak bunun için başımı açmam gerektiğini söylediler. Bende kabul ettim. Daha sonra Ankara Öveçler'deki bir eve Berna isimli bir kişi tarafından yerleştirildim. Berna, Öveçler'de bulunan üç evden sorumluydu. Berna'nın üzerinde de Trakya bölgesinde hakim olarak görev yapan Gülşen isimli şahıs yer alıyordu. Ev olarak 2011 yılı Kasım ayında gerçekleşecek İdari Yargı sınavı ile Aralık ayında gerçekleşecek olan Adli Yargı sınavına birlikte hazırlanıyorduk. 2011 yılı Ağustos ayından itibaren 4-5 ay bu sınavlara çalıştık. Kasım ayındaki sınavdan bir gün önce Gülşen, kaldığımız eve gelerek bizi bir araya topladı. Abdest aldıktan sonra bize Kuran üzerine yemin ettirdi ve daha sonra alan sınavı sorularının yer aldığı 100 sorudan oluşan kağıtları çıkardı. Herkesin çok puan almaması gerektiğini söyledi. Gülşen daha sonra hepimizle ayrı ayrı görüşerek bize sınavda maksimum yapmamız gereken puanları söyledi.”

FETÖ'de büyük skandal! Tutuklanmamak için hamile kalmış! "DIŞARI ÇIKARKEN BAŞIMIZI KAPATMAK YASAKTI"



Dört arkadaşının sınavı kazandığını ancak kendisinin başarısız olduğunu ifade eden itirafçı kadın hakim, daha sonraki sınavda da soruların kendilerine getirildiğini bu sefer ise 85 puan alarak sınavı kazandığını söyledi. Sınava hazırlandıkları süre içinde ev dışında başlarını kapatmadıklarını söyleyen hakim, kendilerinden sorumlu olan Berna isimli kişinin de devamlı bu yönde telkinde bulunduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Ev içerisinde namaz ve ibadet yaptığımız zaman başımızı kaptıyorduk. Ancak evden çıktığımızda başımızın kapalı olması yasaktı. Bunun nedeni de çevremizin eski muhafazakar yapımızın değiştiğine inanmasını sağlamaktı.” "GİYECEĞİMİZ ETEĞİN BOYUNU ONLAR BELİRLEDİ"



Hakimlik stajı başlamadan önce de Keçiören'de bir evde kaldıklarını ve adının Zeynep olduğunu söyleyen bir kişinin kendilerine kılık kıyafet seçimi ile ibadeti nasıl gizli yapacakları yönünde ders verdiğini şöyle aktardı: “Örnek olarak etek ve ceket boyumuzun nasıl olacağı, staj yapacağımız yere yakın bir yerde ev tutmamız gerektiğini, adliyede nasıl namaz kılacağımızı ekrana yansıtarak anlattı. Adliye veya yakınında camiye gitmek yasaklanmıştı.”