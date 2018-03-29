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FETÖ'nün yeni oyunu deşifre oldu: 2048!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 09:31 | Son Güncelleme

Terör örgütü FETÖ'nün 'askeri mahrem' yapılanmasına yönelik operasyonda Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından İstanbul'da gözaltına alınan ve etkin pişmanlıktan faydalanan örgütün 'asker imamı' E.Ş, terör örgütü üyelerinin 2017 yaz aylarından itibaren haberleşmek için, '2048' programını etkin olarak kullanmaya başladığını anlattı.

FETÖ'nün yeni oyunu deşifre oldu: 2048!

Bütün yazışmaları 24 saat içinde otomatik silen programın detayları hakkında bilgi veren E.Ş, örgüt üyelerinin Yunanistan'a kaçış için de bu programdan haberleştiklerini itiraf etti.

E.Ş. ifadesinde, "2017 yaz aylarında Yasin kod adlı Y.E. bulunduğu gaybubet evine gelerek artık 2048 isimli programa geçildiğini söyledi ve APK'sını (kurulum dosya belleği) bize verdi. 2048 programının kurulumu, üst sorumlunun referans onayı dahilinde gerçekleşmektedir ayrıca başka bir şahıs ile görüşme yapabilmek için kişi eklendiğinde üst sorumlunun onayı gerekmektedir" diye konuştu.

AA

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Sivas Fetullah Gülen

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Aaaaa nedir bu program hemen indirek inanmiyorum hic bir yalaninizaaaaa
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