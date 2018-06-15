FETÖ şüphelileri sınırda yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 5 kişi yakalandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı sınır birlikleri, askeri yasak bölgede Meriç Nehri kıyısında 4'ü çocuk 9 kişilik illegal geçiş hazırlığındaki grubu tespit etti.

Ekipler tarafından yakalananlar arasında örgütün dershanelerinde öğretmenlik yapan Muhammet T, Gizem T, Fettah Y, Semra Y. ile Maliye Bakanlığı'ndan ihraç edilen M.G. olduğu belirlendi.

Çocuklar, yakalananların yakınlarına teslim edilirken, şüpheliler Edirne Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

FETÖ şüphelilerine organizatörlük yaptığı iddia edilen Afganistan uyruklu bir kişi de gözaltına alındı.

