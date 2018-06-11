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FETÖ'nün polislerden sorumlu "il abisi"ne hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 16:20 | Son Güncelleme

Adana'da örgütün polislerden sorumlu "il abisi" olduğu gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık, 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada örgütün polislerden sorumlu "il abisi" olduğu gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanığa 9 yıl hapis cezası verildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Cihan Demir ve avukatı katıldı.

Sanık Demir, savunmasında FETÖ/PDY ile ilgisinin olmadığını ve ByLock kullanmadığını öne sürerek, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanık Demir'in, polislerden sorumlu "il abisi" olduğu, "Halit" kod adını ve ByLock kullandığı, darbe girişimi gecesi "Tango" programı üzerinden darbeyi destekleyen mesajlar atılmasını istediği tespiti dikkate alınarak, üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, 9 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanık Demir'in tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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