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FETÖ'nün sözde "Kayseri sıkıyönetim komutanı"nın yargılandığı dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 13:08 | Son Güncelleme

Darbe girişimi sırasında örgütün sözde "Kayseri sıkıyönetim komutanı" olarak adı geçen eski Kayseri Garnizon Komutanı Tümgeneral İsmail Yalçın'ın yargılanmasına devam edildi - Savcı mütalaasında, sanık Yalçın'ın, TCK'nın 309. maddesi gereği, "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme" suçundan cezalandırılmasını talep etti

KAYSERİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, adı sözde "Yurtta Sulh Konseyi"nce hazırlanan listede "Kayseri sıkıyönetim komutanı" olarak geçen eski Kayseri Garnizon Komutanı Hava Pilot Tümgeneral İsmail Yalçın'ın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, Yalçın'ın avukatı hazır bulundu. Sanık Yalçın ise tutuklu bulunduğu Sincan'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Yalçın, 15 Temmuz öncesi izne ayrıldığını, bu tarihte İstanbul Moda'da bir düğüne katıldığını, düğüne dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı'nın da aralarında bulunduğu birçok komutanın katıldığını, darbe teşebbüsünün ardından burada toplantı yaptıkları esnada, darbe teşebbüsünde bulunan askerlerce derdest edildiklerini, daha sonra kendisinin de aralarında bulunduğu bir grubun Fenerbahçe Orduevi'ne götürülerek, burada bir müddet tutulduklarını öne sürdü.

Kayseri Valiliğinden mahkemeye ulaşan, "darbe teşebbüsü gecesi Kayseri Valiliğinde kriz masasının oluşturulduğu ve bunun başında yer alan Kayseri Valisi Süleyman Kamçı'nın yaklaşık 10 defa aramasına rağmen, kendisinin telefona cevap vermediği" iddiasına ilişkin Yalçın, o gece darbe teşebbüsünde bulunan askerlerce alıkonulduğu, başlarında da eli silahlı asker bulunduğu için telefona cevap veremediğini iddia etti.

"Yurtta Sulh Konseyi" tarafından oluşturulan atama listesinde kendisinin "Kayseri sıkıyönetim komutanı, vali ve belediye başkanı" olarak görevlendirilmesinden haberdar olmadığını ileri süren Yalçın, bu listeden Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına ifade verdiği esnada haberdar olduğunu savundu.

Kendisine komplo kurulduğunu öne süren Yalçın, "Darbe girişimine destek vermedim. Sözde sıkıyönetim listesinden haberdar değilim. Vali ve belediye başkanına, görevden alındıklarına ilişkin bir bildirimde bulunmadım. Darbeci değilim. ByLock kullanmadım. Hayatımın hiçbir döneminde bu örgütün ideolojisini benimsemedim. Darbe girişimi ile bir ilgim olsaydı öncesinde izne ayrılmazdım. İstanbul'da bir düğüne katılmak yerine görevimin başında olurdum. Erkilet'ten havalanan kargo uçaklarıyla ilgili bir talimatta bulunmadım, bu konuda yetkim yoktur." diye konuştu.

Savcı mütalaasında, sanık Yalçın'ın, TCK'nın 309. maddesi gereği, "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Yalçın ve avukatı, mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, ara kararında Yalçın'ın tutukluluğunun davamına hükmederek duruşmayı erteledi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmaya başlanan, mahkemece yetkisizlik kararı ile Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davayla birleştirilmesine hükmedilen dosya, Bölge Adliye Mahkemesince yeniden Kayseri'ye gönderilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
darbe girişimi mütalaa savcı

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