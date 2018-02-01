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Fırtına yüzlerce ağacı kökünden söktü

GÜNCEL HABERLERİ | 01.02.2018 10:23 | Son Güncelleme

Bolu’da, toprağın yumuşaması ve kuvvetli esen rüzgârlar nedeniyle ormanlık alanlarda yüzlerce ağaç köklerinden sökülerek devrildi.

Bolu’da havaların ısınmasıyla birlikte yüksek kesimlerde eriyen karlar toprağın yumuşamasına ve gevşemesine neden oldu. Toprağın gevşemesiyle birlikte ocak ayı içerisinde kuvvetli esen rüzgâr, çam ve köknar ağaçlarıyla kaplı olan yaklaşık 30 bin metreküp civarındaki yüzlerce ağacın devrilmesine neden oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, “Aladağ İşletme Müdürlüğümüzün Alabarda ve Ardıç Orman İşletme Şeflikleri, Seben İşletme Müdürlüğümüzün Taşlıyayla Şefliği’nde oluşan ani rüzgâr nedeniyle ormanlarımızda ciddi miktarda devrikler oldu. Devrik tespit çalışması yapılıyor. Tahminen 30 bin metreküp civarında devrik oluşmuş durumda” dedi.

Devrilen ağaçlarla ilgili tespit çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Keskin, “tespit çalışmalarını sonuçlandırıp, ağaçların böceklenip diğer ağaçlara zarar vermemeleri, kendilerinin de değer kaybına uğramamaları için hızlı bir şekilde yöredeki kooperatif ve köylülere ürettirerek orman emvallerinin piyasaya arzını sağlayacağız. Devriklerin oluşturduğu boş alanlarda da en geç sonbahar’da yeni dikimleri gerçekleştirerek bu sahaları yeniden ağaçlandırmış olacağız” dedi.

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Rüzgâr nedeniyle devrilen ağaçların kullanımıyla ilgili de bilgi veren Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin şunları kaydetti:

“Ağaçların devrildiği alanlar traktörlerle ulaşım sağlayabileceğimiz bölgelerde. Ağaçlar oldukları yerde tomruk, sanayi, kâğıtlık odun olarak 4-5-6 metre boylarında bölümlenerek traktörlerle yol kenarına getirilip, kamyonlarla orman satış depolarına taşınacak.” (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
orman Bolu fırtına AĞAÇ

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Ooooooo otel hayırlı olsun .
tezgah bu kimbilir hangi arapa satılacak
ulan ne hain fitneci ırkçısıniz. araplar şahsına bır şey mi yaptı senin ağa babalarının sayesinde antalya,mersin akdeniz bölgesi gibi ülkemizin kıymetli yerlerini ingilizler almanlar amerikalılar vs israilli yahudiler en güzel arazileri alırken hiç sesiniz çıkmıyor. illa size kabuklu mu olması gerekiyor.
bence bu doğa olayı degil toprakta ilk defamı yumuşama oluyor kasıtlı yumuşatılmış amaç başka
Ormanları,rant için kesip bitirdiler,seyrekleşen orman fırtınada tutunamıyor..
AZZKALDIII SONUMUZUU KENDİİ ELLERERİMİZLER GETİRİYIRUZZ
Ormanı tarla sürer gibi traktörle sürmüşler. Zayıflayan ağaç dipleri en ufak rüzgarda ve karda devriliyor. Aynısı bizim memlekette oldu. Hemen üstünü kapattılar.Bu orman işletmenin yatacak yeri yok.
AKP döneminde daha ne şeytani zekalar göreceğiz. YENİ BİR RANT KAYNAĞI DOĞMUŞ OLMASIN?
Yüce YARADAN TABİİİ OLAYLARLA YAKSADA YERİNE YENİLERİNİ GÖNDERİYOR ANCAAAK;BOLU DAĞLARINDA YAĞMA YAPAN VE ÇEVRELEYİP SAHİPLENEN AKPLİ YIKIM EKİPLERİNİ GÜNDEME GETİRMEK ZORDUR. BASIN HÜR DEĞİL.
bırakın bu yalanları geçen fırtınalarda yıkılmayan ağaçlar Şimdimi yıkılacak bide hepsi tek yöne:)
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