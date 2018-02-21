Flaş karar! Tahliye edildiler!

Dicle Üniversitesi'nde FETÖ/PDY'nin akademik yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma sonucunda ihraç edilen eski Rektör Prof. Dr.Jale Saraç ile yardımcıları Aytekin Sır, Aslan Bilici ve eski Genel Sekreter Sabri Eyigün hakkında, 'Terör örgütü kurma ve yönetme' suçlarından 22.5'er yıla kadar hapis istemiyle açılan davaya devam edildi. Diyarbakır 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Ayşegül Jale Saraç ile Aytekin Sır hazır bulunurken, tutuksuz sanıklar Aslan Bilici ve Sabri Eyigün katılmadı.

Duruşmada dosyaya gelen evrakı okuyan mahkeme başkanı, 'Hüzme' isimli gizli tanığın hazır edilmesi için Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Tanık Koruma Şube Müdürlüğü'ne yazılan yazıya cevap verildiğini söyledi. Emniyet Müdürlüğü cevabında, hakkındaki koruma kararının kaldırılması nedeniyle gizli tanığın mahkemede hazır edilemediği bildirildi. Sanıklardan Sabri Eyigün'den ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesinde, FETÖ terör örgütüyle alakalı herhangi bir bilgiye rastlanılmadığına ilişkin raporun da dosyaya gönderildiği belirtildi. Dicle Üniversitesi'nden gönderilen belgeye göre, sanık Ayşegül Jale Saraç'ın Rektör olarak seçildiği 2008 yılından görevden alındığı döneme kadar bin 991 kişinin üniversite kadrosuna atandığı, bunlardan 142'sinin 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ihraç edildiği kaydedildi. Belgede,17-25 Aralık'tan sonra atanan 500 kişiden 11'inin ihraç edildiği, bunların 7'sinin merkezi atama yoluyla, 4'ünün ise üniversitenin ilanı ile kadroya alındığı belirtildi.

Duruşmada söz hakkı verilen eski Rektör Saraç, üniversiteden gelen listelerde yanlışlık olduğunu belirterek, "Listenin bir kısmı bizim dönemimizde alınmayan, önceki dönem alınan kişilere aittir. Yine ihraç olanların bir kısmı o donem HDP ile ilgili imza toplanması ki, buna kamuoyunda barış bildirgesi deniliyor, onunla ilgili ihraçlardır. Geriye 14 kişi kalmış. Bunlardan 7'si merkezi atamayla, yani bakanlık tarafından atanan kişiler, 3'ü ise yanlış tarihlerle yazılmış. Kalan 4 kişi gerçekten FETÖ'den işlem görüp ihraç olan kişiler. 2 bine yakın personel alınmasına rağmen ortaya çıkan rakam bizim bu konuda ne kadar hassas davrandığımızı ortaya koymaktadır. Zaten bu 4 kişinin yargılaması devam ediyor.Tahliye olanlar bile var. Bize madalya takılması gerekirken, burada yargılanıyoruz" dedi.