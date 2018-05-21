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Fransa'nın Marsilya kentinde silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 20:14 | Son Güncelleme

Fransa'nın güneyinde yer alan Marsilya şehrinde maskeli bir grubun sokakta insanların üzerine ateş açtığı belirtildi. Yerel gazete Provence'in haberine göre en az 1 kişi yaralandı.

Fransa'nın Marsilya kentinde silahlı saldırı

Fransa’nın güneyinde Marsilya kentinde kar maskeli bir grubun Kalaşnikof silahla saldırı gerçekleştirmesi sonucu 1 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Akşam saat 18.00 sıralarında Marsilya’nın 14. bölgesindeki Busserine semtinde meydana gelen saldırının 3 araçla gelen kar maskeli ve Kalaşnikoflu kişilerce gerçekleştirildiği öğrenildi. Semtte bulunan bir grup genci hedef alan saldırganların gençlere ateş açtığı bildirildi.

Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle bölgede kontrolün sağlandığı açıklanırken, görgü tanıklarının sorgulanması hala devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa Marsilya silahlı saldırı

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