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Gece yarısı işlemleri devam eden kedicikler adliye koridorlarında görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 03:54 | Son Güncelleme

Aralarında Adnan Oktar ve Oktar Babuna'nın da olduğu 92 kişi, savcılık sorgularının ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Gece yarısı adli işlemleri devam eden kedicikler adliye koridorlarında görüntülendi.

Gece yarısı işlemleri devam eden kedicikler adliye koridorlarında görüntülendi

Adnan Oktar ve Oktar Babuna’nın da aralarında bulunduğu 92 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçtikten sonra Çağlayan’daki İstanbul Adalet Saray’ına sevk edilmişti.

Gece yarısı adli işlemleri devam eden kediciklerinden bazıları adliye koridorlarında görüntülendi. Görüntülenen kediciklerin halsiz ve bitkin halleri kameralara yansıdı.

(İHA)

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