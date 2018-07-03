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Gelin cinneti! Eltisinin kaynar suyla haşladı, kayınvalidesine çaydanlıkla saldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 13:55 | Son Güncelleme

Düzce'de, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı eltisi Ayşe K.'nin üzerine kaynar su döken Zevcan K., kayınvalidesi Ayşe K.'yi de başına çaydanlıkla vurarak, yaraladı. Vücudunda yanıklar oluşan Ayşe K. ile kayınvalidesi, hastanede tedaviye alındı.

Olay, sabah saatlerinde, Düzce'nin Dedeler köyünde meydana geldi. Zevcan K. ile eşinin kardeşinin karısı Ayşe K. arasında, kahvaltı yaptıkları sırada, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp, kavgaya dönüşürken, iddiaya göre, Zevcan K., çaydanlığı alıp, içindeki kaynar suyu eltisi Ayşe K.'nin üzerine döktü. Zevcan K., daha sonra araya giren kayınvalidesi Ayşe K.'nin başına elindeki çaydanlıkla vurdu.

KOMŞULAR KURTARDI
Sesleri duyan komşular, eve gelirken, yaralı gördüğü gelin- kayınvalide için sağlık ekibinden yardım istedi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, vücudunda yanıklar oluşan Ayşe K. ile başından yaralanan kayınvalidesi Ayşe K.'ye ilk müdahalede bulundu. Yaralılar, ardından ambulansla hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Zevcan K., olay sonrası kaçarken, polis, yakalanması için çalışma başlattı.

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Düzce gelin kaynana gelin

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
şakamı bu? Beyler acil bakın.Yutubda video çekerek tahmin paylaşan çocuğu gördünüz mü?ne söylediyse gelmiş mk bakın adı Hilkarin Paltan.Yalan söylüyorsam adiyim aratın Hilkarin Paltan diye görün tahminlerini.Hele bugün tüm tahminlerini tutturmuş.Bir çıkarım varsa dediğim gibi adiyim.Herhangi birşeyde istemiyor ücret ya da başka şeyler istemeden paylaşıyor.İşin ilginci video çekerek istatistik ve nasıl oynanacağını açıklıyor yemin ediyorum size.Youtube Hilkarin Paltan yazıp bakın dediklerimi anlayacaksınız
kim bilir ne yaptılar ?
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