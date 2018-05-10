Robot teknolojileri üzerine çalışmalar yapan ve kendilerine "Mucithanem RobotTeam" adını veren gençler, uzun çalışmalar sonucu "otomatik ilaç kutusu" icat etti.

Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Bölümünden mezun olan ve üniversite sınavlarına hazırlanan Yusuf Dinçer, Üzeyir Üşek ve Mahsuni Can Gül, ileri yaştakilerin tedavi sürecinde karşı karşıya kaldıkları ilaç kullanımı ile ilgili sorunların önüne geçebilmek amacıyla proje hazırladı.

İnsanların yaşlanmasıyla sağlık problemlerinin arttığını, buna bağlı olarak ilaç kullanım oranı ve sayısının da yükseldiğini dile getiren Dinçer, ilaç sayısının fazla olmasının karışıklığa neden olduğunu ifade etti.

Dinçer, ilaçların zamanında alınmaması veya yanlış alınmasının da çeşitli sağlık problemlerine neden olabildiğini vurguladı.

- İkazla ilaç saatini hatırlatıyor

Dinçer, bu problemi ortadan kaldırmak için "otomatik ilaç kutusu"nu tasarladıklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Genellikle yaşlılar yanlış saatte yanlış dozla ilaç aldıkları için, bunlar başka rahatsızlıklara bazen de ölümlere yol açabiliyor. Biz bunu engelleyebilmek için cihaz tasarladık. Cihazımız evdeki ecza dolaplarına benziyor. Hasta akıllı telefonuna yüklediği program sayesinde bluetooth yardımıyla cihaza bağlanıp verileri yükleyebiliyor. Hasta cihazı kullanamadığı takdirde ise doktoru veya bir yakını robota internet üzerinden bağlanabiliyor. Robota bağlanan kişi ilaçların hangi saatte kaç tane alınacağını belirleyebiliyor. Robot belirlenen saat gelince ilacı robottaki hazneye düşürüp, 'ilaç saatiniz geldi, lütfen ilacınızı alınız' diyerek sesli ve ışıklı olarak uyarıyor. İlaç alındığı taktirde sistem çalışmasına devam ediyor. Alınmadığında ise en yakın akrabasına veya doktora mesaj gönderiliyor."