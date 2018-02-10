Gizli tanıktan Alparslan Kuytul'la ilgili müthiş iddia

Adana’da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’na düzenlenen operasyonda Alparslan Kuytul, Taha Yasin Demir, İdris Birer, Erol Ardıç ve Ali Alagöz tutuklandı, 6 şüpheli hakkında ev hapsi ve yurt dışı yasağı kararı verildi, 17 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gizli tanık ve şikâyetçi olan kişilerden elde edilen bilgiler doğrultusunda, vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul’un kendisini 'vakıf içerisinde' eleştirilemez, sorgulanamaz bir lider haline getirdiği ve bu durumu kullanarak kendine inanlardan kişisel menfaat sağladığı ve bu yolla kişisel nüfuzunu artırmaya çalıştığı öne sürüldü.
Kendisine inananları bu yöntemle dolandırdığı da ileri sürülen Kuytul’un ayrıca konuşmalarında 'Zeytin Dalı Harekâtı’nı eleştirdiği de kayıtlara geçti. Alparslan Kuytul’un ayrıca sosyal medya hesapları üzerinden Afrin’e yapılan operasyonlar hakkında olumsuz yorumlar yaptığı, bu konuşmalarda ise halkın vicdanını yaralayan, toplumda infial oluşturacak tabirler kullandığı da belirtildi. (DHA)
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