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Gizli tanıktan Alparslan Kuytul'la ilgili müthiş iddia

GÜNCEL HABERLERİ | 10.02.2018 11:51 | Son Güncelleme

Adana’da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’na düzenlenen operasyonda tutuklanan, vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul’un dini ve insani duygularını kullanarak kendine inananları dolandırdığı iddia edildi.

Adana’da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’na düzenlenen operasyonda Alparslan Kuytul, Taha Yasin Demir, İdris Birer, Erol Ardıç ve Ali Alagöz tutuklandı, 6 şüpheli hakkında ev hapsi ve yurt dışı yasağı kararı verildi, 17 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gizli tanık ve şikâyetçi olan kişilerden elde edilen bilgiler doğrultusunda, vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul’un kendisini 'vakıf içerisinde' eleştirilemez, sorgulanamaz bir lider haline getirdiği ve bu durumu kullanarak kendine inanlardan kişisel menfaat sağladığı ve bu yolla kişisel nüfuzunu artırmaya çalıştığı öne sürüldü.

Kendisine inananları bu yöntemle dolandırdığı da ileri sürülen Kuytul’un ayrıca konuşmalarında 'Zeytin Dalı Harekâtı’nı eleştirdiği de kayıtlara geçti. Alparslan Kuytul’un ayrıca sosyal medya hesapları üzerinden Afrin’e yapılan operasyonlar hakkında olumsuz yorumlar yaptığı, bu konuşmalarda ise halkın vicdanını yaralayan, toplumda infial oluşturacak tabirler kullandığı da belirtildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Alparslan Kuytul dolandırıcılık furkan vakfı iddia

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
birine kafayı taktığında tayyip hemen gizli tanıkları devreye sokarlar.fetö de aynı tezgahı kullanıyordu.yani bunların hepsinin mayası aynı.
@enteresan_adam sende kafayı Tayyib e takmışsın. "hepsinin mayası aynı" derken buda " Gizli enteresan adam"ın tanık ifadesimi oldu hesapta fetö ye çattın öylemi Fetö de bu taktiği kullanıyor lafa geldimi "Vatanseverlik" onlarında dilinde Ama Millete kurşun sıkıp Yunanistana kaçanlarda Onlardı tabi o "Tiyatro" demi Feto de öyle söyledi bilirsin sonrada "kontrollü darbe" de dedi Kemal de sonra öyle dedi hepinizin mayası aynı
Tarikat lideri, şeyh, şıh, hoca efendi olduğunu iddia edip de millete din satanlar içinde kendine inanan cahil halkı kandırıp dolandırmayan var mı ki? yıl olmuş 2018 bir faninin nefesi yada duasıyla çare bulabileceğini, çocuğu olmayan bir kadının aşağılık bir din tüccarının yatağına girerek şifa bulabileceğine inanan cahillerle dolu bu coğrafya. yazık çok yazık...
Bir kere düştün mü vuran vurana...
tipe bak çay demle
GİZLİ TANIK, KIL ,TÜY, CD, ÇIKTIYSA ORTAYA BİTTİN OLUM SEN :)
Suç senin alpaslan hoca sende doğruları söylemekten vazgeçip hükümeti yalasaydin.ensar vakfı gibi tecavuzde etsen bişey olmazdı yada adnan oktar gibi çıplak karı oynatsaydin.Suç senin alpaslan hoca hükümete laf etmeyecektin hainde olursun gizli taniginda çıkar kumpasin kralinida yersin. Neyseeee
Ahiret iyi ki var çok şükür. organlarınızın şahit olduğu o günden bu iftiralarınızdan kim kurtaracak sizi? Furkan vakfına sempti duymaya başladım. Allah alpaslan hocanın yardımcısı olsun inşaAllah.
akp nin en büyük silahı gizli tanık.her olaya hızır gibi yetişiyor.
her şey bahane ,, Alparsanlan hocanın kendisini eleştirmesine tahammül edemediler afrin operasyonun eleştirmesine tahammül edemediler ve bahaneler üretip içeri aldılar olay bu kadar basit dinle minle alakası yok ,,
Bize ne oluyor da Allah c.c ayetlerini anlatan, efendimiz Hz.Muhammed s.a.v sünnetlerini bildiren bir uyarıcı için bu şekilde hüküm verebiliyoruz? Asıl bizlere yazıklar olsun! Nefsimize ağır gelen şeyleri medeniyet adı altında savunup duruyoruz. Aciz ve cahil kulları olarak hepimiz için af ve afiyet diliyorum Rabbimden. Alpaslan hocanın Allah yar ve yardımcısı olsun.
hukuk sistemimizden şu gizli tanık müessesini tamamen kaldırmak gerek. fetö kumpaslarında da gizli tanık kullanılmıştı.Somut deliller yetmiyor mu ?
T.C. VATANDAŞLARI ARTIK KANMAYIN DİN VE SAKALI OLAN VE OLMAYANLARA YETER. KANUNSUZLUKLAR KANUNLARLA ÖNLENİR
dinci hertürlü oluşum aynıdır, hepsinin kapatılıp ilgililer hakkında yasal işlem yapılmalıdır.
KÜFÜR İLE BELKİ AMA ZULÜM İLE ABAD OLMAZ DEVLET...
tamamı böyle kombasn yımpaş feto kadri dın adına somuru
la ilahe illallah muhammeden rasulallah
Tamam
Şu gizli tanıklar yok mu... Of beee. Ergenekon'da her yerde. Yüzerce masum gizli tanık ile hapis yattı. Sonra FETÖ muhabbeti. Yine gizli tanıklar hemen devreye girer. Bu sefer binlerce kişi halen hapiste. Şimdi Furkan Vakfı... Yine gizli tanıklar. devrede. Sahi bu gizli tanıklık meselesini hangi hükumet kendi çıkarları için çıkar mıştı... Sanırım adında adalet olupda gerçekte adaletli olmayan. Gerçek gözle görüşür deliller olamalı ve o delillerde kanunen delil olmuş olması lazım. Kimse birisinin iki dudağı arasında olmamalı. sonra bir gün o gizli tanık senide yakar. Aynı Reza Zarrab meselesi
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