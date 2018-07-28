Görev başında kalp krizi geçiren özel harekat polisi hayatını kaybetti

Ankara Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli 49 yaşındaki polis memuru İbrahim Nejat Camgözlü, görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, dün akşam saatlerinde görev sırasında rahatsızlanan özel harekat polisi İbrahim Nejat Camgözlü, mesai arkadaşları tarafından Yenimahalle ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen 24 yıllık polis memuru Camgözlü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Şubede tim amiri olarak görev yapan Camgözlü'nün, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde güvenlik güçlerince yürütülen barikat ve hendek operasyonları dahil terörle mücadele kapsamındaki birçok operasyonda da görev aldığı öğrenildi.
Yaşamını yitiren polis memuru için bugün görevli olduğu Ankara Özel Harekat Şube Müdürlüğünde tören düzenlenecek.
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