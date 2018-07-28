HABER

Görev başında kalp krizi geçiren özel harekat polisi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 03:05 | Son Güncelleme

Görev başında kalp krizi geçiren özel harekat polisi hayatını kaybetti

Ankara Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli 49 yaşındaki polis memuru İbrahim Nejat Camgözlü, görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, dün akşam saatlerinde görev sırasında rahatsızlanan özel harekat polisi İbrahim Nejat Camgözlü, mesai arkadaşları tarafından Yenimahalle ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen 24 yıllık polis memuru Camgözlü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şubede tim amiri olarak görev yapan Camgözlü'nün, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde güvenlik güçlerince yürütülen barikat ve hendek operasyonları dahil terörle mücadele kapsamındaki birçok operasyonda da görev aldığı öğrenildi.

Yaşamını yitiren polis memuru için bugün görevli olduğu Ankara Özel Harekat Şube Müdürlüğünde tören düzenlenecek.

PARTNERUçurumun kenarında ölüm selfiesi!Uçurumun kenarında ölüm selfiesi!
Malatya'da 'Kanlı Ay Tutulması' kısmen izlenebildiMalatya'da 'Kanlı Ay Tutulması' kısmen izlenebildi
Yağmur nedeniyle toprak kaydı, D-100 Karayolu İstanbul yönü ulaşıma kapandıYağmur nedeniyle toprak kaydı, D-100 Karayolu İstanbul yönü ulaşıma kapandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kalp krizi Özel Harekat Polis memuru vefat

En Çok Okunan Haberler

Seda Akgül Gel Konuşalım'dan ayrıldığını canlı yayında açıkladı

Seda Akgül Gel Konuşalım'dan ayrıldığını canlı yayında açıkladı

Hakan Hatipoğlu'ndan Survivor itirafı!

Hakan Hatipoğlu'ndan Survivor itirafı!

Kanlı Ay Tutulması 2018 bugün kaçta ve nerede izlenebilecek? Korkutan ay tutulması senaryosu

Kanlı Ay Tutulması 2018 bugün kaçta ve nerede izlenebilecek? Korkutan ay tutulması senaryosu

Erdoğan'ı işaret eden Trump'tan skandal sözler: NATO'da bir ya da iki diktatör var

Erdoğan'ı işaret eden Trump'tan skandal sözler: NATO'da bir ya da iki diktatör var

Tüm dünya Kanlı Ay tutulmasını izlerken dikkat çeken görüntü

Tüm dünya Kanlı Ay tutulmasını izlerken dikkat çeken görüntü

Kanlı Ay tutulması başladı! Türkiye'de saat kaça kadar görülecek?

Kanlı Ay tutulması başladı! Türkiye'de saat kaça kadar görülecek?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
66 milletvekili tutuklanabilir! Dikkatler yargılamaları süren vekillere çevrildi

66 milletvekili tutuklanabilir! Dikkatler yargılamaları süren vekillere çevrildi

Kanlı Ay tutulması depremin habercisi mi?

Kanlı Ay tutulması depremin habercisi mi?

Türkiye Kanlı Ay tutulmasına kilitlendi! İşte Kanlı Ay tutulmasından dikkat çeken kareler!

Türkiye Kanlı Ay tutulmasına kilitlendi! İşte Kanlı Ay tutulmasından dikkat çeken kareler!

TBMM Başkanı Binali Yıldırım af ile yıllar sonra Dokuz Eylül Üniversitesi'nde yeniden öğrenci oldu

TBMM Başkanı Binali Yıldırım af ile yıllar sonra Dokuz Eylül Üniversitesi'nde yeniden öğrenci oldu

Tüm dünya Kanlı Ay tutulmasını izlerken dikkat çeken görüntü

Tüm dünya Kanlı Ay tutulmasını izlerken dikkat çeken görüntü

Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması sonrası MHP lideri Devlet Bahçeli'den ekmek zammı değerlendirmesi!

Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması sonrası MHP lideri Devlet Bahçeli'den ekmek zammı değerlendirmesi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.