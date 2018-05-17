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Göz damlası ve burun damlası kullanmak orucu bozar mı? İşte diyanete göre orucu bozan şeyler

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 11:02 | Son Güncelleme

Göz damlası ve burun damlası kullanmak orucu bozar mı? Onbir ayın sultanı Ramazan ayı ile birlikte orucu bozan ve bozmayan durumlar nelerdir merak ediliyor. Bu soruların başlarında ise göz damlası kullanmak orucu bozar mı? Burun damlası kullanmak orucu bozar mı? Diyanet, bu sorulara nasıl cevap vermiş? İşte diyanete göre orucu bozan şeyler...

Göz damlası ve burun damlası kullanmak orucu bozar mı? İşte diyanete göre orucu bozan şeyler

Göz damlası ve/veya burun damlası kullanmak orucu bozar mı merak ediliyor. Mübarek Ramazan ayının gelmesi ile birlikte tutulan farz orucun sıhhati açısında orucu bozan şeyler/durumlar nelerdir merak ediliyor. Göz damlası kullanmak orucu bozar mı? Burun damlası kullanmak orucu bozar mı soruları da merak edilenlerin başlarında yer alıyor. Peki diyanet burun damlası ve göz damlası kullanmanın oruca etkisini nasıl cevaplıyor. Haberimizde bu soru ile birlikte diyanete göre orucu bozan şeyler nelerdir yer almaktadır.

GÖZ DAMLASI VE/VEYA BURUN DAMLASI ORUCU BOZAR MI?

Göz Damlası

Uzman göz doktorlarından alnan bilgilere göre, göze damlatılan ilaç miktar olarak çok az (1 mililitrenin 1/20'si olan 50 mikrolitre) olup bunun bir kısmı gözün kırpılmasıyla dışarıya atılmakta, bir kısmı gözde, göz ile burun boşluğunu birleştiren kanallarda ve mukozasında gözenekler yolu ile emilerek vücuda alınmaktadır. Damlanın yok denilebilecek kadar çok az bir kısmının, sindirim kanalına ulaşma ihtimali bulunmaktadır. Bu bilgiler, yukarıdaki bilgilerle birlikte değerlendirildiğinde, göz damlası orucu bozmaz.

Burun Damlası

Tedavi amacıyla buruna damlatılan ilacın bir damlası, yaklaşık 0,06 cm3 ’tür. Bunun bir kısmı da burun çeperleri tarafndan emilmekte, çok az bir kısmı mideye ulaşmaktadır. Bu miktarda, mazmazada (ağız çalkalamakta) olduğu gibi affedilmiştir.

ORUCU BOZAN DURUMLAR NELERDİR?

Orucun temel unsuru ve anlamı, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mutat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer.

Hem kaza, hem de kefareti gerektiren haller:

1- Gıda sayılabilecek şeyleri yemek, içmek, sigara, afyon gibi keyif veren maddeleri kullanmak, ağza giren yağmuru kasten yutmak, kar ve dolu gibi maddeleri bilerek yemek.
2- Cinsi münasebette bulunmak.

Sadece kaza etmeyi gerektiren haller:

1- Çiğ pirinç, hamur, un ve bir defada çok miktarda tuz yemek (az tuz yenirse kefaret gerekir).
2- Pamuk, kagit yemek, çakil, tas, toprak gibi maddeleri yutmak,
3- Makata veya mesaneye ilaç vermek, genize gidecek şekilde buruna ilaç damlatmak, kulağa yağ damlatmak
4- Ağıza alınan suyu veya ağıza giren yağmur, kar gibi maddeleri hata ile yutmak,
5- Unutarak bir şey yedikten sonra, orucunun bozulduğunu zannederek yeyip içmek,
6- İmsak vaktinin gelmediğini veya iftar zamanının geldiğini zannederek, yanılıp bir şey yemek,
7- Eşine dokunma, öpme suretiyle inzal olmak (boşalmak),
8- Kendi arzusu ile dışarıdaki sigara dumanını içine çekmek,
9- Kendi arzusu ile ağız dolusu kusmak,
10- Dişler arasında kalan nohut büyüklüğündeki kırıntıyı yutmak (daha küçük olan kırıntı orucu bozmaz),
11- Deri altına, kasa veya damara yapılan her türlü ilaç ve aşılar,
12- Sakız çiğneyip suyunu yutmak,
13- Ramazan orucu dışında kalan diğer oruçları kasten bozmak.

ORUCU BOZULAN KİŞİ NE YAPMALIDIR?

Orucu bozan durumlar ile ilgili ayetler

Allah Teâlâ, orucu bozan şeylerin esaslarını şu âyet-i kerîmede toplamıştır:
"Artık (Ramazan gecelerinde) onlarla (eşlerinizler) birleşin (cinsel ilişkiye girin) ve Allah'ın sizin için takdir ettiğini (evlat) isteyin.Sabahın aydınlığı, gecenin karanlığından ayırt edilinceye kadar yiyin ve için. Sonra da (güneşin batışı ile gecenin başlangıcı olan) akşama kadar orucu tamamlayın." ( Bakara Sûresi: 187 )

Allah Teâlâ bu âyet-i kerîmede orucu bozan şeylerin esaslarını zikretmiştir. Bunlar: Yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de, orucu bozan diğer şeyleri sünnetinde açıklamıştır.

Orucu bozan şeyler 7 tanedir.

  1. Cinsel ilişkiye girmek.
  2. İstimnâ (masturbasyon/elle boşalmak).
  3. Yemek ve içmek.
  4. Yeme ve içme hükmünde olan şeyleri kullanmak.
  5. Hacamât gibi vücuttan kan aldırmak.
  6. Kasten kusmak.
  7. Kadından âdet veya loğusa kanının gelmesi.
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