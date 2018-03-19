Güncel Türkiye deprem haritası çıkarıldı! Deprem riski ve tehlikesi en yüksek yerler nereleri?

Deprem Türkiye'nin bir gerçeği. Türkiye'nin pek çok yerinde ciddi deprem riski bulunuyor. Özellikle İstanbul'da çok ciddi bir deprem riski mevcut ve depreme karşı binaların yenilenmesi gerekiyor. Türkiye Deprem Haritası ülke genelinde depremlere karşı alınacak önlemler, binaların yenilenmesi, imar izinleri gibi konularda belirleyici olacak. Peki yeni deprem haritasına göre Türkiye'nin batısından doğusuna, İstanbul'da hangi bölgelerin deprem riski yüksek?..

YENİ DEPREM HARİTASINA GÖRE RİSKLİ BÖLGELER

Henüz bu sorunun cevabını bilmiyoruz çünkü deprem haritasının çıkartıldığın haberi Resmi Gazete'de ve ama haritanın kendisini henüz yayımlanmadı. Resmi Gazete'deki kararnameye göre Türkiye Deprem Tehlikesi Haritası AFAD yani Afet ve Acil Durum Başkanlığı internet sitesinde yayımlanacak. AFAD'ın internet sitesine aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz.

Türkiye deprem haritasının yayımlanacağı AFAD internet sitesi için tıklayınız

HARİTANIN YAYIMLANMASI AFAD'IN İZNİNE BAĞLI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) kapsamında desteklenen "Türkiye Sismik Tehlike Haritasının Güncellenmesi" başlıklı projenin sonuçları kullanılarak hazırlanan haritanın kullanılması halinde, "AFAD 2018 Türkiye Deprem Tehlike Haritası" şeklinde kaynak belirtilmesi gerekecek.