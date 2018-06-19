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GÜNCELLEME - İzmir'deki polise saldırı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 20:00 | Son Güncelleme

Savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 5 şüpheliden aralarında iş yeri sahibinin de bulunduğu 3 kişi tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

İZMİR (AA) - İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde yasak alana park edilen araçları kaldırmak isteyen trafik polislerine saldırdıkları iddiasıyla savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 5 kişiden aralarında iş yeri sahibinin de bulunduğu 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Menderes Caddesi'nde park yasağı bulunan bir restoranın önündeki araçları kaldırdığı sırada görevli iki trafik polisine saldırdıkları ve görevlerini yapmalarına engel oldukları iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 5 restoran çalışanından 4'ü hakkında, savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltı kararı verildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Huzur Timleri ile Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, iş yeri sahibi A.A. (35) ile çalışanlar, M.A. (32) ve Ç.B. (47) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Hakkında yakalama kararı bulunan S.U'nun (30) ise arandığı bildirildi.

Öte yandan, iş yerinde garson olarak çalışan G.S'nin yapılan üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi.

Menderes Caddesi'nde, 10 Haziran'da yasak alana park edilen araçları kaldırmak isteyen iki trafik polisine saldırdıkları iddiasıyla 5 restoran çalışanı gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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