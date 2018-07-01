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GÜNCELLEME - Sapanca'da kafeteryalardaki yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 18:15 | Son Güncelleme

10 kafeteryanın kullanılamaz hale geldiği olayda, kundaklama şüphesiyle adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanırken, olayın gerçekleşme anı güvenlik kameralarına yansıdı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Sapanca sahil yolundaki iş yerlerinde çıkan yangınla ilgili kundaklama şüphesiyle adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı, olayın gerçekleşme anı güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Sapanca Gölü sahil yolunda 10 kafeteryanın kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında kundaklama şüphesiyle gözaltına alınan C.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

C.Ş. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada şüpheli kişinin kafeteryalarda yangın çıkarması çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, şüphelinin kafeteryaların olduğu bölgeye gelmesi, yangını çıkarması ve olay yerinden ayrılması yer alıyor.

Sahil yolundaki kafeteryalarda dün gece çıkan yangınla ilgili polis, kamera kayıtlarından da yararlanarak C.Ş'yi gözaltına almıştı.

GÜNCELLEME - Sapanca'da kafeteryalardaki yangın

- 10 kafeteryanın kullanılamaz hale geldiği olayda, kundaklama şüphesiyle adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanırken, olayın gerçekleşme anı güvenlik kameralarına yansıdı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

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Prof. Dr. Fuat Sezgin, son yolculuğuna uğurlandı

Prof. Dr. Fuat Sezgin, son yolculuğuna uğurlandı
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Prof. Dr. Fuat Sezgin, son yolculuğuna uğurlandı

Prof. Dr. Fuat Sezgin, son yolculuğuna uğurlandı
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Prof. Dr. Fuat Sezgin, son yolculuğuna uğurlandı

Prof. Dr. Fuat Sezgin, son yolculuğuna uğurlandı
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Prof. Dr. Fuat Sezgin, son yolculuğuna uğurlandı

Prof. Dr. Fuat Sezgin, son yolculuğuna uğurlandı
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Prof. Dr. Fuat Sezgin, son yolculuğuna uğurlandı

Prof. Dr. Fuat Sezgin, son yolculuğuna uğurlandı
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Prof. Dr. Fuat Sezgin, son yolculuğuna uğurlandı

Prof. Dr. Fuat Sezgin, son yolculuğuna uğurlandı
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Prof. Dr. Fuat Sezgin, son yolculuğuna uğurlandı

Prof. Dr. Fuat Sezgin, son yolculuğuna uğurlandı
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Prof. Dr. Fuat Sezgin, son yolculuğuna uğurlandı

Prof. Dr. Fuat Sezgin, son yolculuğuna uğurlandı
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Prof. Dr. Fuat Sezgin son yolculuğuna uğurlanıyor

Prof. Dr. Fuat Sezgin son yolculuğuna uğurlanıyor
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Prof. Dr. Fuat Sezgin son yolculuğuna uğurlanıyor

Prof. Dr. Fuat Sezgin son yolculuğuna uğurlanıyor
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Prof. Dr. Fuat Sezgin son yolculuğuna uğurlanıyor

Prof. Dr. Fuat Sezgin son yolculuğuna uğurlanıyor
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Prof. Dr. Fuat Sezgin son yolculuğuna uğurlanıyor

Prof. Dr. Fuat Sezgin son yolculuğuna uğurlanıyor
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Prof. Dr. Fuat Sezgin son yolculuğuna uğurlanıyor

Prof. Dr. Fuat Sezgin son yolculuğuna uğurlanıyor
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Prof. Dr. Fuat Sezgin son yolculuğuna uğurlanıyor

Prof. Dr. Fuat Sezgin son yolculuğuna uğurlanıyor
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Prof. Dr. Fuat Sezgin son yolculuğuna uğurlanıyor

Prof. Dr. Fuat Sezgin son yolculuğuna uğurlanıyor
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Prof. Dr. Fuat Sezgin son yolculuğuna uğurlanıyor

Prof. Dr. Fuat Sezgin son yolculuğuna uğurlanıyor
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Prof. Dr. Fuat Sezgin son yolculuğuna uğurlanıyor

Prof. Dr. Fuat Sezgin son yolculuğuna uğurlanıyor
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Prof. Dr. Fuat Sezgin son yolculuğuna uğurlanıyor

Prof. Dr. Fuat Sezgin son yolculuğuna uğurlanıyor
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Prof. Dr. Fuat Sezgin son yolculuğuna uğurlanıyor

Prof. Dr. Fuat Sezgin son yolculuğuna uğurlanıyor
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Prof. Dr. Fuat Sezgin son yolculuğuna uğurlanıyor

Prof. Dr. Fuat Sezgin son yolculuğuna uğurlanıyor
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Prof. Dr. Fuat Sezgin son yolculuğuna uğurlanıyor

Prof. Dr. Fuat Sezgin son yolculuğuna uğurlanıyor
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Prof. Dr. Fuat Sezgin son yolculuğuna uğurlanıyor

Prof. Dr. Fuat Sezgin son yolculuğuna uğurlanıyor
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kundaklama Sahil Yolu Sapanca Gölü sahil yolu yangın

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