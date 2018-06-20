GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Başbakan Binali Yıldırım, Bornova Spor Salonu'nda Özel Sporcular Federasyonu Jimnastik Şampiyonası'nın açılışına katılacak, Kaya Termal Hotel'de muhtarlarla öğle yemeğinde bir araya gelecek ve İzmir Balkan Dernekleri ile toplantı yapacak, Buca'da halka hitap edecek.

(İzmir/10.30/13.00/17.30/20.00)

