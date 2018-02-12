Hakkari Çukurca'da teröristlerden taciz ateşi!

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki Üzümlü Gümrük Kapısı ile Bayraklı Üs Bölgesine teröristler tarafından taciz ateşi açıldı.
Edinilen bilgiye göre, yağışlı ve sisli havadan faydalanan teröristler, Çukurca ilçesindeki Üzümlü Gümrük Kapısı ile Üzümlü Bayraklı Üs Bölgesine taciz ateşi açtı. Taciz ateşine güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesi üzerine Kuzey Irak yönüne doğru kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlatıldı.
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