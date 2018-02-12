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Hakkari Çukurca'da teröristlerden taciz ateşi!

GÜNCEL HABERLERİ | 12.02.2018 15:35 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Çukurca ilçesindeki Üzümlü Gümrük Kapısı ile Bayraklı Üs Bölgesine teröristler tarafından taciz ateşi açıldı.

Hakkari Çukurca'da teröristlerden taciz ateşi!

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki Üzümlü Gümrük Kapısı ile Bayraklı Üs Bölgesine teröristler tarafından taciz ateşi açıldı.

Edinilen bilgiye göre, yağışlı ve sisli havadan faydalanan teröristler, Çukurca ilçesindeki Üzümlü Gümrük Kapısı ile Üzümlü Bayraklı Üs Bölgesine taciz ateşi açtı. Taciz ateşine güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesi üzerine Kuzey Irak yönüne doğru kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
TSK Hakkari Çukurca PKK PYD saldırı

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Referandumdan evet çıktığında terör bitecek Türkiye uçacaktı idam gelecekti AB ile ilişkiler son bulacaktı.. papa da hayir diyordu kişi sevdiği ile beraberdir diyordu VATIKANDA soluğu aldi
PKK yı veya terörü Kandilde aramak biraz uçuk bir fikir olur. Düşmanda teröristte içerde, destekcileride içimizde. Onlar temizlenmedği sürece terör bitmez.
Klasik PKK taktiği; taciz ateşi sonrası güvenlik güçlerimizin dikkatleri dağıtıp uyuşturucuyu sınırdan geçirmek. TSK ve diğer güvenlik güçlerimiz bu konuda daha dikkatli olmalı.
ADAMLAR HALA ÜST BÖLGEYE SALDIRACAK CESARETİ NERDEN BULUYOR BİNLERCESİ ÖLDÜRÜLÜYOR HALA YERDEN FIŞKIRIYOR SANKİ
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