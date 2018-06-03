Hakkari'den acı haber! 3 asker şehit

Hakkari'de PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 3 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Aktütün Bayrak Tepe ile Dağlıca bölgeleri arasında karayolları yol yapım faaliyetinin emniyetini sağlayan hudut birliğine PKK'lı teröristlerce Irak'ın kuzeyindeki Basyan Khala Dağı bölgesinden saat 18.00 sıralarında güdümlü füzeyle saldırı düzenlendi.
3 ASKER ŞEHİT, 1 ASKER YARALI
Saldırıda 3 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.
Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyon başlatıldı.
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