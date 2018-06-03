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Hakkari'den acı haber! 3 asker şehit

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 21:44 | Son Güncelleme

Aktütün Bayrak Tepe ile Dağlıca arasında karayolları yol yapım faaliyetinin emniyetini alan hudut birliğimize Kuzey Irak Basyan Khala Dağı bölgesinden saat 18.00 sıralarında güdümlü füze atıldı ve 3 askeri personel şehit oldu, 1 personel ise yaralandı.

Hakkari'den acı haber! 3 asker şehit

Hakkari'de PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 3 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Aktütün Bayrak Tepe ile Dağlıca bölgeleri arasında karayolları yol yapım faaliyetinin emniyetini sağlayan hudut birliğine PKK'lı teröristlerce Irak'ın kuzeyindeki Basyan Khala Dağı bölgesinden saat 18.00 sıralarında güdümlü füzeyle saldırı düzenlendi.

3 ASKER ŞEHİT, 1 ASKER YARALI

Saldırıda 3 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyon başlatıldı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
kapı kilittutmaz, kahve içeriden oldukça. yol yapım ekiplerinin yerlerini gün be gün takip eden hainleri tesbit edilsin. ayrıca bu haber sitesine 20. yorum yapışım. eğer ki bu yorumum da çıkmazsa bim er haberlerin altına yapılan yorumları taraflı olarak gösteriyorlar, devlet aleyhine yapılan herşeyi ön plana çekiyorlar diye bilgi verileceğim. teşekkür
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