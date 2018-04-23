HABER

Hakkari'de "özel güvenlik bölgesi" uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 19:59 | Son Güncelleme

Hakkari merkez ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerindeki 30 bölge, 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari merkez ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinde bazı alanların 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il sınırlarında faaliyet gösteren bölücü terör örgütü PKK ve diğer terör örgütlerinin, son zamanlarda yaptıkları terör ve yıldırma eylemlerinin, kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilediği belirtildi.

Eylemler sonucunda vatandaşların ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütmek ile seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kaldıkları vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadır. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla, bölgesinde emniyet ve asayişi temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır."

Bu tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince kent merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarındaki 30 bölgenin, 24 Nisan Salı günü saat 00.01'den 8 Mayıs Salı günü saat 23.59'a kadar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği ifade edilen açıklamada, vatandaşların belirtilen bölgelere izinsiz girmesinin yasaklandığı aktarıldı.

"Özel güvenlik bölgesi" ilan edilen alanlara ilişkin detaylı bilgiye, valiliğin internet sitesinden ulaşılabilecek.

CHP’den İYİ Parti’ye geçen vekille AK Partili vekil arasında dikkat çeken diyalogCHP’den İYİ Parti’ye geçen vekille AK Partili vekil arasında dikkat çeken diyalog
ABD şokta! Çıplak saldırgan dehşet saçtıABD şokta! Çıplak saldırgan dehşet saçtı
TSK'da yeni dönem! Cumhurbaşkanı Erdoğan giymiştiTSK'da yeni dönem! Cumhurbaşkanı Erdoğan giymişti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"özel güvenlik bölgesi" uygulaması Çukurca Hakkari Şemdinli Yüksekova

En Çok Okunan Haberler

TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük tartışma yarattı

TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük tartışma yarattı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladı

İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Meclis'te 'İYİ Parti' krizi!

Meclis'te 'İYİ Parti' krizi!

Arda Turan'ın yeni takımı!..

Arda Turan'ın yeni takımı!..

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika: Çiftlik Bank'ın yazılımcısı Cudi Cumhur yakalandı!

Son dakika: Çiftlik Bank'ın yazılımcısı Cudi Cumhur yakalandı!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesajlar! CHP'ye tavsiyeler

Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesajlar! CHP'ye tavsiyeler

İstanbul'a yaz geldi, İstiklal Caddesi'nde insan seli oluştu

İstanbul'a yaz geldi, İstiklal Caddesi'nde insan seli oluştu

Meral Akşener, 15 vekili tek tek arayarak teşekkür etti!

Meral Akşener, 15 vekili tek tek arayarak teşekkür etti!

Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Fatih'in cevabı güldürdü!

Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Fatih'in cevabı güldürdü!

Tunceli'de teröristlerle sıcak temas!

Tunceli'de teröristlerle sıcak temas!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.