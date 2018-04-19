Halisdemir'in şehit edilmesi davasında karar

NİĞDE (AA) - 15 Temmuz Milli İdare ve Demokrasi Derneği (MİDDER) Niğde İl Başkanı Ali Gökkuş, 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada 18 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin, "Türk adaletine, yüce Türk yargısına güveniyorduk, güvenmekte de haklıydık. Bugün davalar sonuçlandı ve hainler hak ettikleri cezaları aldılar." dedi.

Gökkuş, şehit Ömer Halisdemir'in Çukurkuyu beldesindeki kabrinde yaptığı açıklamada, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi'yi vurarak, darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada 18 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığını anımsattı.

MİDDER olarak davaları takip ettiklerini belirten Gökkuş, şunları kaydetti:

"Orada gördük ki o timde bulunan ve yargılananların pişkin tavırları, tuhaf tuhaf konuşmaları, bu işgal girişimine sıralı emir zinciriyle geldikleri, kendilerinin suçsuz oldukları hususunda bazı beyanları vardı. Bunlar bizi içten yaralıyordu, hüzünleniyorduk ve bekliyorduk. Türk adaletine, yüce Türk yargısına güveniyorduk, güvenmekte de haklıydık. Bugün davalar sonuçlandı ve hainler hak ettikleri cezaları aldılar. Kahramanımız şehidimiz Ömer Halisdemir o gece Semih Terzi'yi etkisiz hale getirerek darbenin seyrini değiştirmiş, yüce Türk milletinin öncülüğünü yapmış ve bu millet tüm dünya devletlerine örnek olmuş, tarih yazmıştır.

Biz 15 Temmuz gecesinden itibaren Başkomutanımızın 'meydanlara inin, vatanınıza sahip çıkın' çağrısından bu yana meydanlardayız, insanlarımıza, yüce Türk milletine, milli birlik ve beraberlik olgusunu anlatmaya çalışıyoruz. Anlatıyoruz ki bir daha 15 Temmuzlar yaşanmasın."