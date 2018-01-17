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'Hamile çocuk' skandalıyla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

GÜNCEL HABERLERİ | 17.01.2018 19:23 | Son Güncelleme 34 dakika önce

Sağlık Bakanlığı'ndan 'hamile çocuk skandalı' haberlerine ilişkin son dakika açıklaması geldi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada soruşturma talimatı verildiği ve müfettiş görevlendirildiği belirtildi

'Hamile çocuk' skandalıyla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

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soruşturma Sağlık Bakanlığı Son dakika hamile çocuk

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