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Hatay'dan kahreden şehit haberi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 16:51 | Son Güncelleme

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bir asker, Suriye'den kaçak yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan gruba müdahale sırasında ateşli silah yaralanması sonucu şehit oldu.

Hatay'dan kahreden şehit haberi!

Alınan bilgilere göre, 3. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı Pulluyazı Karakolu sorumluluk bölgesinde nöbet tutan askerler, kaçak yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan bir grubu fark etti.

Askerlerin gruba müdahalesi sırasında bir asker, nereden ateşlendiği henüz tespit edilemeyen silahtan çıkan mermiyle yaralandı.

sehit

Ambulansla Hatay Devlet Hastanesine kaldırılan asker, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

AA

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Yol geçen hanı Türkiyem..Askerim ne yapsın, polisim ne yapsın.Bu hale getirenleri Allah'a havale ediyorum !
Şehit tanrı için öldürülene denir.Ya bu asker ateistse .Nerden biliyon?Asker içinde hiç ateist yok mu?Var,o halde şehit kelimesini kullanma da günaha girme.
ereden ateşlendiği belli olmayan ne ya besbelli kaçakçılar vurmuş işte bide bu çıktı :(
Rütin bir şekilde günlük haber olarak; sabah,öğlen,akşam gece yarısı şehit haberlerini duyuyoruz.Normal bir hadise gibi milleti alıştırdılar.
Kaçak geçen Süriyeli yetmemdimi Ülkemde bunlar da askerime kurşun sıktılar.
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