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Hatay’da orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 17:07 | Son Güncelleme

HATAY'ın Belen ilçesinde, ormanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Hatay’da orman yangını

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY'ın Belen ilçesinde, ormanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Amanos dağları, Bakras Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle öğle saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına 6 helikopter, 2 uçak, 42 arazöz, 4 iş makinesi ve 10 yangın söndürme ekibiyle müdahale ediliyor. Bölgenin çok eğimli olması nedeniyle çalışmaların zor şartlarda devam ettiğini belirten Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınları ile Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, yangını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Ketmen, şiddetli rüzgarın da ekiplerin çalışmalarını güçleştirdiğini belirtti.

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