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Havalimanında parçaları kaybolan robot Sophia, Başbakan ile yemeğe katılamadı

02.07.2018 11:40 | Son Güncelleme

"İnsana en çok benzeyen robot" olarak tanımlanan Sophia, 3 günlük bir ziyaret için Etiyopya'ya giderken Frankfurt Havalimanı'nda bazı parçalarının kaybolması nedeniyle Başbakan Abiy Ahmed ile akşam yemeğine katılamadı. Sophia'nın Etiyopya dilinde Ulusal Müze'de vereceği konferans da iptal edildi.

Havalimanında parçaları kaybolan robot Sophia, Başbakan ile yemeğe katılamadı

"İnsana en çok benzeyen robot" olarak tanımlanan Sophia, 3 günlük bir ziyaret için Etiyopya'ya giderken Frankfurt Havalimanı'nda bazı parçalarının kaybolması nedeniyle Başbakan Abiy Ahmed ile akşam yemeğine katılamadı.

Sophia'nın Ulusal Müze'de vereceği konferans da iptal edildi.

Robot bu konferansta Etiyopya'nın resmi dili Amharca konuşacaktı.

Parçalarının bulunduğu bavulun kaybolmasına rağmen robotun başkent Addis Ababa'ya geldiği ve Uluslararası MCIT Fuarı'na katılmasının planlandığı belirtiliyor.

İnsansı robotlar üreten Hong Kong merkezli Hanson Robotics tarafından 3 yıl önce geliştirilen ve geçen sene Suudi Arabistan vatandaşlığı alan Sophia, bir süredir farklı ülkelerde konferanslar veriyor.

Yapay zeka çalışmalarının son ürünü olan Sophia, Nisan'da Mısır'daki bir konferansta soruları yanıtlamış ve "Benim lugatımda savaşa yer yok" demişti.

Amerikalı ünlü aktris Audrey Hepburn'e benzetilerek yapılan Sophia, İngilizce dışında şimdilik sadece Amharca konuşabiliyor.

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