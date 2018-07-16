Havaya ateş açan kişiye özel harekat destekli operasyon yapıldı

Olay, Kağıthane Çağlayan Mahallesi Sahra Sokakta bulunan 3 katlı bir binanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H. T. isimli bir kişi bilinmeyen bir nedenden havaya çok sayıda ateş etti. Daha sonra H.T. evinde uyumaya başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Alınan önlemlerin ardından olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi. Olay yerine gelen özel harekat ekipleri adrese operasyon düzenledi.
Yapılan operasyon sonucunda havaya ateş açan H.T. gözaltına alındı. Polis ekipleri adreste arama yaptı. Yapılan arama sonucunda kullanılan silah bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda balkonda çok sayıda boş kovan bulundu. H.T. gözaltına alındı. H.T. gözaltına alınırken akrabası olduğu iddia edilen bir kişinin “Çok güzel yapmış, alnından öpeceğim” demesi dikkat çekti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)
Son dakika! 11 ve 12 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri yayımlandı
Ebru Özkan Türkiye'ye döndü
ABD Dışişlerinden 15 Temmuz açıklaması
Malatya'da eşini fuhşa zorlayan Suriyeli tutuklandı!
İstanbul Avcılar'da terör estirdiler! İşte dehşet anları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 15 Temmuz programında açıklamalar
BİM de Xiaomi Mi Band 2 satıyor
ABD'den S-400'lerle ilgili kafaları karıştıran yeni açıklama
İYİ Parti'de kriz büyüyor! Şimdi de 'MHP' ayrışması
Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı iptal edildi! YÖK duyurdu
Okuyucu Yorumları 0 yorum