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Havaya ateş açan kişiye özel harekat destekli operasyon yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 06:13 | Son Güncelleme

Kağıthane’de bir kişinin havaya ateş açması mahalleyi ayağa kaldırdı. Kişinin adresine ihbar üzerine özel harekat destekli operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında kişinin yakını “Çok güzel yapmış, alnından öpeceğim” demesi dikkat çekti.

Olay, Kağıthane Çağlayan Mahallesi Sahra Sokakta bulunan 3 katlı bir binanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H. T. isimli bir kişi bilinmeyen bir nedenden havaya çok sayıda ateş etti. Daha sonra H.T. evinde uyumaya başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Alınan önlemlerin ardından olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi. Olay yerine gelen özel harekat ekipleri adrese operasyon düzenledi.

"ÇOK GÜZEL YAPMIŞ"

Yapılan operasyon sonucunda havaya ateş açan H.T. gözaltına alındı. Polis ekipleri adreste arama yaptı. Yapılan arama sonucunda kullanılan silah bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda balkonda çok sayıda boş kovan bulundu. H.T. gözaltına alındı. H.T. gözaltına alınırken akrabası olduğu iddia edilen bir kişinin “Çok güzel yapmış, alnından öpeceğim” demesi dikkat çekti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kağıthane Özel Harekat operasyon

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