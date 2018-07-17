Herkes boğuldu sanıyordu, elinde havlusuyla geldi: Allah'ım inanamıyorum, ağabeyim yaşıyor

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde arkadaşıyla denize giren müteahhit Abbas Benk (50), arkadaşıyla bir süre yüzdükten sonra kıyıdan uzaklaştı. Plajlarda yaklaşık iki saat beklediği Benk'ten haber alamayan arkadaşı, yetkililerden yardım istedi.
SAHİL GÜVENLİK BOTLARLA ARAMA YAPTI
Bölgeye gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi aldı. Can kurtaran ekibi de megafonla anons yaptı. Sahil Güvenlik Komutanlığına ait iki botla da denizden arama yapıldı.
HAVLUSUYLA BİR ANDA PLAJA GELDİ
Arama çalışmaları sürerken elinde havlusuyla plajlara gelen Abbas Benk, polis ekipleriyle karşılaşınca şaşırdı.
KARDEŞİ GÖZYAŞI DÖKTÜ
Ağabeyinin yaşadığını gören kardeşi Necmettin Benk de sevinç gözyaşı döktü. Benk'i, polis ve sahildeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.
'İNANAMIYORUM, AĞABEYİM YAŞIYOR'
Ağabeyinin boğulduğunu düşündüğü için korktuğunu dile getiren Benk, "İnanamıyorum ağabeyim yaşıyor, onu kaybedersem ölürüm. Abiciğim yapma, korkuttun beni. Babamı küçükken kaybettim, o benim babam, ciğerim. Allah'ım inanamıyorum, ağabeyim yaşıyor." diyerek uzun süre ağladı.
Kardeşini sakinleştirmeye çalışan Abbas Benk de her gün sabah erken saatlerde yaklaşık iki saat yüzdüğünü söyledi. Denizden çıktıktan sonra kalabalıkla karşılaştığını anlatan Benk, "Millet burada toplanmış, polisler var. Korktum. Yaşananları öğrenince neler olduğunu anladım." (AA)
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