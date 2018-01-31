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Hilal Kaplan'dan olay yazı: Allah belanızı vermiş zaten

GÜNCEL HABERLERİ | 31.01.2018 09:38 | Son Güncelleme

HDP milletvekili Osman Baydemir'in, Zeytin Dalı Harekâtı'na önce tüm Kürtlerin beddualar yağdırdığını iddia ettiğini dile getiren Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, "Allah kendilerinin belâsını vermiş, haberleri yok. Yüzde 13 oyu 'devrimci halk savaşı' fantezilerinize kurban ettiniz. Orak-çekiçli bayraktan, 'NATO, Türkiye'ye müdahale etsin' sefaletine düştünüz" ifadelerini kullandı.

Hilal Kaplan'dan olay yazı: Allah belanızı vermiş zaten

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan'ın 'Allah belanızı vermiş zaten' başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:

KABAK YİNE KÜRTLERİN BAŞINA PATLADI, İYİ Mİ?

HDP milletvekili Osman Baydemir, Zeytin Dalı Harekâtı'na önce tüm Kürtlerin beddualar yağdırdığını iddia etmiş. Sonra da önceki cümlesiyle çelişerek, Ak Parti ile MHP yakınlaşmasını destekleyen Kürtlere beddua etmiş.

Biz dünya gözüyle HDP'nin "Beyaz Türkleri" suçladığı herhangi bir mesele görecek miyiz acaba? Kabak yine Kürtlerin başına patladı, iyi mi?

Çocuklarının okula gittikleri sokaklara hendekler kazıp bombalar koyduranların yerine kayyım atanan belediyelerden ilk kez hizmet almaya başlayan, PKK'nın "belediye başkanınıtemizlikçiye azarlatan" faşizmini üzerlerinden kaldıran, sırf başka partiden diye silahsız gençleri parçalara ayırarak linç edenleri cezalandıran devletine sahip çıktı ya Kürtler, "Allah belalarını versin" buyurmuş Baydemir.

ALLAH KENDİLERİNİN BELÂSINI VERMİŞ, HABERLERİ YOK

Allah kendilerinin belâsını vermiş, haberleri yok. Yüzde 13 oyu "devrimci halk savaşı" fantezilerinize kurban ettiniz. Orak-çekiçli bayraktan, "NATO, Türkiye'ye müdahale etsin" sefaletine düştünüz. "Halkların kardeşliği" rol kesmeleriniz sökmeyince, Türk-Kürtayırmadan sövmeye giriştiniz. ABD'nin "sahadaki botu"ndan fazla bir şey olmadığınızı daha yeni idrak ettiniz. Botlar çabuk eskir, kolay çöpe atılır, unuttunuz.

Çözüm sürecinde bu halk sizlere kucak açmışken, gittiniz Sam Amca'nın önüne yattınız. Şimdi anca beddua okursunuz... Okursunuz okumasına da Fırtına obüslerimizin, F-16'larımızın sesinden duyulur mu bilmem!

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Anahtar Kelimeler:
NATO Osman Baydemir HDP Zeytin Dalı Harekatı

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Okuyucu Yorumları 33 yorum
bir kürt olarak bende diyorumki Allah bu pkk denen haçlı uşağı nın belasını vermiş dahada vericek çoluk çocuk katleden çocukları dğa zorbalıkla kaçıran zulum yapan bunuda haçlı iti olar yapan bu gürahın Allah bin belasını versin bunlar insan olsa kendi halkı dediği adamın sokaklarını hendekler kazıp evlerinde delik deşik edip halkını öldürürmü haçlı istedi yaptılar o halk onlara üçün birni vericek rahat olun
ALLAH ZALİME HIRSIZA SAPIKLARI YALAKALARI KAHIR ETSİN İNŞALLAH
Hilal hanım,güçlü olunca haklı olunmuyor,haklıyı ancak ALLAH C.C bilir.Ayrıca kim zalimlik ediyorsa ALLAH Belasını versin.
Beyaz Türk dediklerin kadar başına taş düşsün senin emi.
Şu yazıda bile "Beyaz Türkler" diyerek Türk düşmanlığı yapan deyyus. Tanrı sen ve senin gibilerin belasını versin.
Bu apo sevici fetocu pkkya ovguler dizen bayrağın şeklinden devletin isminden rahatsiz cariyee neden disarda
maalesef bu ülkede 4 bakan yolsuzluğu man adası**** zerrap davası 17 25 aralık konusu ve daha niceleri ALLAH hırsızların belasını da verecek elbet
helal olsun son zamanlarda bu hainlere karşı yazılan okuduğum en iyi yazı. bravo
Çözüm süreci denen ıhanet surecinde el ele TÜRK devletinin ismini TÜRK bayrağının şeklini değiştirelim diyen bu kavaseemotor degilmiydi
Beyaz Türk nedir ya, diğerleri arap Türk mü oluyor. Türk düşmanı olduğun bütün yazılarından anlaşılıyor.
kürt kardeşlerimiz kime ne beddua edeceğini iyi bilir, böyle durumlarda bazı kişilerin hiç konuşmaması daha iyi olur.
bu atatürk ve türk düşmanı kadının konuşmaları bizi ilgilendirmiyor biz yolumuza devam ediyoruz..
@karpinli Atatürkçümü kaldı?kafanızu kumdan çıkarın artık..hdp ile kanka oldunmu Aratürkçülük ölmüştür.
@karpinli ne yolu hangi yol lan gerizekalı
@karpinli Aynen aga Tüm BETONcuklara KARŞIYIZ :)
@karpinli kim ilgilendiriyor?fetö ve pkk çomarları mı?
sen her gün kimin önüne yatıyorsun hilalcım? içerdekiler malum zaten herkes biliyor dışardakiler putin mi arap şeyhleri mi coniler mi saysam yılbaşına kadar gider
ULEN HİLAL KAPLAN bu konuda ne yazdığın beni ilgilendirmiyorda sende sağlam yalakalardan yalayocolardan birisin zaten yazdığın gazeteye baksana SABAH --akp nin özellikle birinin kendi yayın organı aslta tarafsız değil asla doğru haber yapmaz sadece köpeklik yapar sende gün gelece hesap vereceksin hem savcı oldun hem hakim hem avukat birde utanmadan başörtü takman yoıkmu ağzından pislik irin akıyor
Çok doğru anlamlı bir yazı, ayakta alkışlıyoruz..herkez aklını başına alacak arkadaş..!!
zeytin dalı abd ile beraber akp nin seçim yatırımı dır öne munit mavi marmaray karda olduğu gibi ama Cahillerimiz anlamıyor gaza geliyor abd erdogana işi bitmeden onu iktidardan indirme akıllı olun
Barış Barış diyen HDP liler, PKK lılar bunları hatırlayın: "PINARCIK KATLİAMI: 20 Haziran 1987'de MardinÖmerli'ye bağlı Pınarcık köyü 16'sı çocuk, 6'sı kadın 30 kişi ÇİFTEKAVAK MEZRASI KATLİAMI: 21 Eylül 1987'de Şırnak Güneyce Köyü Çiftekavak Mezrası Görülmemiş bir vahşete imza attı PKK, 2 si hamile 5 kadın, 4'ü çocuk 11 kişiyi katletti. ÇOBANDERE MEZRASI KATLİAMI : 10 Ekim 1987 teröristler. Birçoğu yaşlı, kadın ve çocuk 13 kişiyi katletti.
@yavuzsultanselimhan42 ALLAHC.C BU HDPKKNIN VE DESTEKLEYENLERİN BELASINI VERSİN.
bu kimin borazanı
dönem yalakaları bunlar çözüm sürecinde pkk yı öven dot kılı bunlar afrinde seçim yatırımı olduğunu biliyoruz sözde dindar lar sizi
ÇOK HAKLI.... YÜZDE 13 OYU BERBAT ETTİLER... PKK DAN BİR TÜRLÜ KOPAMADILAR....
Kürtlerle pkklıları ya da pkknın uzantılarını aynı kefeye koyamazsınız kafanıza göre
hilal pkk ve akp hendek olaylarını başlattı hdp buna karşı çıktı o yüzden ceza verildi güneydoğuda herkes bilir ki pkk ve hdp içindeki pkk lar hendeği demirtaşa karşı yapti
@saidmirza_2017 he ne nediyon sen be doğu ve güneydoğuda özerklik ilan ettik dedikleri zaman hendekleri kazdıran selo ve ekibi pkk ya destek olan selo ve ekibi hdp pkk partisidir hiç bir zaman kürtlerin hakkını savunmadılar kürtlere doğu ve güney doğuda pkk eliyle zulmettiler hdp abd ve israil tarafından kurudurulup finanase edilen abd ve israile hizmet eden bir partidir
ALLAH C.C CHP YE FETOŞA HDPKK YA AKŞENERE DEMİRTAŞ A VE ABDULLAH GÜL E FIRSAT VERMESİN BUNLAR ABD NİN AB NİN YANİ HAÇLININ MAŞASIDIR. ALLAH C.C TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİ MİLLETİNİ TÜRK POLİSİNİ ASKERİNİ SAYIN CUMHURBAŞKANIMI SAYIN BAHÇELİYİ BAŞBAKANIMI KORUSUN GÜCÜMÜZE GÜÇ KATSIN.
karabüyüyle degil duayla girdik afrine!
Şunlara gazeteci demeyin yahu baydemir ne kadar siyasetciyse bu da o kadar gazeteci.
Emperyalizmi ve araçlarını inceleyip anlamadan sosyalist başlayıp faşist devam eden PKK yı doğru anlayamazssınız.lTürkiyedeki kürt isyanları ve tarikatların arkasındaki güç emperyalizm dir.Afganistan'ın 100 yıllık tarihine bile bir gözatmanız yeter.Diğer müslüman ülkelerdeki iktidarların geçmişine bir bakın arkasında ABD ve ingiltere var.Bölücülük için 100 yılda milyarlarca dolar harcamış.Yerden gökyüzüne değil ,gökyüzünden yere bakın o emperyalizm sarmalını göreceksiniz.
hdp kürtlerin partisi değildir israil ve abd ye hizmet için israil ve abd tarafından kurudurlarak desteklenen bir partidir, hdp kürtlerin haklarını savunamaz kürtler bizlerin kardeşleridir aramızı kimse bozamaz tüm kürt kardeşlerimiz de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır bu ülkenin evladıdır, şerefli hiç bir insan devletine ülkesine ihanet etmez
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