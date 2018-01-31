Hilal Kaplan'dan olay yazı: Allah belanızı vermiş zaten

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan'ın 'Allah belanızı vermiş zaten' başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:

KABAK YİNE KÜRTLERİN BAŞINA PATLADI, İYİ Mİ?

HDP milletvekili Osman Baydemir, Zeytin Dalı Harekâtı'na önce tüm Kürtlerin beddualar yağdırdığını iddia etmiş. Sonra da önceki cümlesiyle çelişerek, Ak Parti ile MHP yakınlaşmasını destekleyen Kürtlere beddua etmiş.

Biz dünya gözüyle HDP'nin "Beyaz Türkleri" suçladığı herhangi bir mesele görecek miyiz acaba? Kabak yine Kürtlerin başına patladı, iyi mi?

Çocuklarının okula gittikleri sokaklara hendekler kazıp bombalar koyduranların yerine kayyım atanan belediyelerden ilk kez hizmet almaya başlayan, PKK'nın "belediye başkanınıtemizlikçiye azarlatan" faşizmini üzerlerinden kaldıran, sırf başka partiden diye silahsız gençleri parçalara ayırarak linç edenleri cezalandıran devletine sahip çıktı ya Kürtler, "Allah belalarını versin" buyurmuş Baydemir.

ALLAH KENDİLERİNİN BELÂSINI VERMİŞ, HABERLERİ YOK

Allah kendilerinin belâsını vermiş, haberleri yok. Yüzde 13 oyu "devrimci halk savaşı" fantezilerinize kurban ettiniz. Orak-çekiçli bayraktan, "NATO, Türkiye'ye müdahale etsin" sefaletine düştünüz. "Halkların kardeşliği" rol kesmeleriniz sökmeyince, Türk-Kürtayırmadan sövmeye giriştiniz. ABD'nin "sahadaki botu"ndan fazla bir şey olmadığınızı daha yeni idrak ettiniz. Botlar çabuk eskir, kolay çöpe atılır, unuttunuz.

Çözüm sürecinde bu halk sizlere kucak açmışken, gittiniz Sam Amca'nın önüne yattınız. Şimdi anca beddua okursunuz... Okursunuz okumasına da Fırtına obüslerimizin, F-16'larımızın sesinden duyulur mu bilmem!