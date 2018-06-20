Hindistan'daki sel felakati

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde muson yağmurlarının yol açtığı selde ölenlerin sayısı 31'a yükseldi.

Times of India'da yer alan habere göre, eyalette bir haftadır aralıksız devam eden muson yağmurları birçok bölgede su taşkınlarına yol açtı.

Eyalette şu ana kadar 31 kişinin cesedi bulundu.

Bölgedeki yaklaşık 5 bin hektarlık alanda etkili olan seller nedeniyle 716 köyün sular altında kaldığı ve 5 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği bildirildi.

Ülkenin kuzeydoğusundaki sellerden yaklaşık 500 bin kişi etkilendi.

Meteoroloji, yağışların etkili olmaya devam edeceği ve ülke genelinde olası seller konusunda uyarıda bulundu.

