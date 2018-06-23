Hırsızlık şebekesinin başı yakalandı, 3 kadın aranıyor

İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İznik ilçesinde iki ayrı evden 40 bin lira değerinde altın ve para çalındı. Hırsızlık şebekesinin başı olduğu öne sürülen erkek şüpheli B.Ö. (27) gözaltına alınırken, 3 kadınının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İznik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 8 Haziran'da İznik ilçesi Eşrefzade Mahallesi’ndeki iki ayrı evden 40 bin lira değerinde altın ve bir miktar para çalan hırsız ya da hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Polis, iki gün boyunca güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin kaçtığı aracın plakasını tespit etti. Ekipler bugün, olayda kullanılan aracın İznik Gölü sahili Yenişehir kampı mevkiinde olduğunu tespit etti. Polis ekipleri, bölgeye giderek B.Ö.’yü kısa süren kovalamacanın ardından yakalayarak gözaltına aldı. İstanbul, İzmit, Bursa, Yalova ve Bilecik'te hırsızlık yapan şebekenin lideri olduğu öne sürülen B.Ö.'nün hırsızlık, yağma ve çıkar amaçlı örgüt kurmak suçlarından dosyasının bulunduğu belirlendi. Polis, 3 kadın şüphelinin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

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