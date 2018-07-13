HSK’dan 3 bin 784 hakim ve savcıya terfi!

HSK 2. Dairesi, 2018 yılı Nisan dönemine ait terfi çalışmalarını tamamladı. Bu kapsamda 3 bin 784 hakim ve savcının terfisi yapıldı. 3 bin 784 hakim ve savcıyla ilgili terfi sonuçları HSK'nın internet sitesinde yayımlandı.
HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, söz konusu terfilerin yapılacağını sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden duyurmuştu. Yılmaz, "Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi 2018 yılı Nisan dönemine ait terfi çalışmalarını tamamlamıştır. 3784 hakim ve savcının terfi sonuçları kısa bir süre sonra sitemizde ilan edilecektir. Yargı camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" paylaşımını yapmıştı.
(İHA)
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