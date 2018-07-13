HABER

HSK’dan 3 bin 784 hakim ve savcıya terfi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 01:04 | Son Güncelleme

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi, 3 bin 784 hakim ve savcıyla ilgili terfi çalışmalarını tamamladı.

HSK’dan 3 bin 784 hakim ve savcıya terfi!

HSK 2. Dairesi, 2018 yılı Nisan dönemine ait terfi çalışmalarını tamamladı. Bu kapsamda 3 bin 784 hakim ve savcının terfisi yapıldı. 3 bin 784 hakim ve savcıyla ilgili terfi sonuçları HSK'nın internet sitesinde yayımlandı.

HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, söz konusu terfilerin yapılacağını sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden duyurmuştu. Yılmaz, "Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi 2018 yılı Nisan dönemine ait terfi çalışmalarını tamamlamıştır. 3784 hakim ve savcının terfi sonuçları kısa bir süre sonra sitemizde ilan edilecektir. Yargı camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" paylaşımını yapmıştı.

(İHA)

PARTNERÖlüyü gömmeden önce halden hale soktular! Ölüyü gömmeden önce halden hale soktular!
'Zabıtalar yürüme engelli kişiyi kaldırıma bıraktı' iddiası!'Zabıtalar yürüme engelli kişiyi kaldırıma bıraktı' iddiası!
Adnan Oktar operasyonunda şoke eden fuhuş detayı! Erkeklerle cinsel ilişkiye zorlandılar...Adnan Oktar operasyonunda şoke eden fuhuş detayı! Erkeklerle cinsel ilişkiye zorlandılar...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hakimler ve Savcılar Kurulu hsk Terfi hakim savcı

En Çok Okunan Haberler

Survivor Ümit Karan yeni imajıyla şoke etti

Survivor Ümit Karan yeni imajıyla şoke etti

Apple’dan Türkiye’ye görülmemiş zam! İşte yeni fiyatlar…

Apple’dan Türkiye’ye görülmemiş zam! İşte yeni fiyatlar…

Zuhal Olcay'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten hapis!

Zuhal Olcay'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten hapis!

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde iğrenç olay! Evli kadına cinsel içerikli mesaj çekti! Sonrasında hayatını şokunu yaşadı…

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde iğrenç olay! Evli kadına cinsel içerikli mesaj çekti! Sonrasında hayatını şokunu yaşadı…

İlişki teklifini kabul etmeyen adama öyle bir şey yaptı ki!

İlişki teklifini kabul etmeyen adama öyle bir şey yaptı ki!

Adnan Oktar'a ne oldu? Dikkat çeken görüntü

Adnan Oktar'a ne oldu? Dikkat çeken görüntü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Zabıtalar yürüme engelli kişiyi kaldırıma bıraktı' iddiası!

'Zabıtalar yürüme engelli kişiyi kaldırıma bıraktı' iddiası!

Adnan Oktar operasyonunda şoke eden fuhuş detayı! Erkeklerle cinsel ilişkiye zorlandılar...

Adnan Oktar operasyonunda şoke eden fuhuş detayı! Erkeklerle cinsel ilişkiye zorlandılar...

Cuma namazı saat kaçta? 13 Temmuz diyanete göre il il Cuma namazı vakitleri

Cuma namazı saat kaçta? 13 Temmuz diyanete göre il il Cuma namazı vakitleri

Cuma mesajları 13 Temmuz - En güzel, güncel, yeni Cuma mesajları resimli yeni 2018

Cuma mesajları 13 Temmuz - En güzel, güncel, yeni Cuma mesajları resimli yeni 2018

Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi 12 Temmuz 2018 Süper Loto sonuçları (Büyük ikramiye 22 milyonu aştı!)

Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi 12 Temmuz 2018 Süper Loto sonuçları (Büyük ikramiye 22 milyonu aştı!)

Serbest bırakılan Balyoz hakimi Ömer Diken'e yeniden tutuklama kararı

Serbest bırakılan Balyoz hakimi Ömer Diken'e yeniden tutuklama kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.